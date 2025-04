Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych aktorek i jedna z najlepiej ubranych Polek. Gwiazda od wielu lat zachwyca nienagannymi stylizacjami, których zazdrości jej wiele kobiet. Zazwyczaj wybiera drogie ubrania i dodatki, na które zwykła kobieta nie jest w stanie sobie pozwolić.

Dlatego bardzo ucieszył nas fakt, że na jednym z ostatnich filmików zamieszczonych na Instagramie miała na sobie granatowe mokasyny, które można kupić w sklepach CCC.

Małgorzata Kożuchowska w granatowych mokasynach z CCC

Aktorka znakomicie wygląda w wieczorowych stylizacjach z perfekcyjną fryzurą i nienagannym makijażem, ale musimy przyznać, że równie dobrze wygląda w zwykłych dżinsach, luźnej koszuli i butach na płaskiej podeszwie. Dokładnie tak wyglądała na filmiku, który w ostatnich dniach zamieściła w mediach społecznościowych.

My oczywiście zwróciłyśmy również uwagę na jej cudownych towarzyszy, którzy są głównymi bohaterami tego krótkiego wideo :)

Z oznaczenia znajdującego się na filmiku dowiadujemy się, że buty, która ma na nogach gwiazda pochodzą ze sklepu CCC. Dość szybko udało się nam odnaleźć granatowe mokasyny z kokardą i charakterystycznymi przeszyciami na wysokości placów.

Warto zaznaczyć, że obuwie pochodzi z najnowszej kolekcji marki Lasocki i jest wykonane z zamszu. Jeżeli zechcesz mieć je w swojej szafie to musisz przygotować się na wydatek rzędu 139,99 zł - to niewiele patrząc na jakość wykonania i materiały, z których zostały uszyte. Mokasyny są dostępne w rozmiarze od 37 do 41.

Nie jesteś przekonana do ich koloru? Nic straconego są dostępne jeszcze w 4 innych kolorach - musztardowym, czerwonym, różowym i camelowym.

Jak stylizować mokasyny z CCC?

Mokasyny to bardzo uniwersalne buty, które można nosić na wiele sposobów. Warto jednak pamiętać, że ten model jest casualowy i nie sprawdzi się na oficjalne okazje. Będzie również źle wyglądał z formalnymi elementami garderoby.

Za to bardzo dobrze wypadnie z prostymi jeansami, luźną koszulą, torbą XXL i okularami przeciwsłonecznymi. W cieplejsze dni możesz je nosić z bermudami, t-shirtem i plecionym koszykiem.

Ten typ obuwia pasuje również do sukienek. Najlepiej wygląda z luźnymi modelami do połowy łydki lub mini. Chcesz je nosić ze spódnicami? Unikaj zestawiania ich z ołówkowymi midi, bo wtedy zostaną zaburzone proporcje sylwetki, a ty możesz wyglądać niekorzystnie.

Pamiętaj również, że mokasyny (tak samo, jak espadryle) nosi się na gołą stopę. Jeżeli nie wyobrażasz sobie tego, to zainwestuj mi skarpetki, których nie będzie widać. Taki „dodatek” wystający z butów popsuje tylko całą stylizację.

