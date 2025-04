Magda Gessler wielokrotnie udowodniła, że jest najbardziej barwną częścią polskiej śmietanki towarzyskiej. Restauratorka uwielbia wzorzyste ubrania, kolorową biżuterię i inne nietypowe akcesoria. Tym razem naszą uwagę przykuły jej wyszywane sneakersy.

Wyszywane sneakersy Magdy Gessler

Królowa polskiej kuchni na jednym z firmowych eventów pokazała się w ekstrawaganckich, różowych sneakersach. Buty wyszywane są drobnymi koralikami, które układają się we wzór kwiatów. Ten artystyczny klimat przełamała gruba podeszwa na platformie, która dodała Gessler wzrostu.

fot. ONS, wyszywane sneakersy Magdy Gessler

Restauratorka zestawiła buty z jasnymi, dopasowanymi spodniami i zwiewną bluzką. Nie zabrakło też elementów, z którymi z reguły się nie rozstaje, czyli długich wisiorów i cukierkowych okularów przeciwsłonecznych.

Gdzie kupić sneakersy jak u Magdy Gessler?

Jeśli też chciałabyś mieć nietypowe sneakersy w stylu Magdy Gessler, mamy dla ciebie bardzo podobną propozycję marki Desigual. Czarne, skarpetkowe buty są zdobione haftem i błyszczącymi koralikami. Mają również podwyższaną podeszwę, więc mogą być dobrą alternatywą dla szpilek lub butów na słupku.

fot. Wyszywane sneakersy Desigual, cena 449 zł

Ten model kupisz na stronie e-obuwie.pl w cenie 449 zł. Do wyboru masz rozmiary od 36 do 41. Buty Desigual są dostępne tylko w jednym wariancie kolorystycznym. Nie jest to jednak ich wadą, bo czarne, klasyczne tło uwydatnia oryginalny wzór haftu.

Tego typu nieszablonowe sneakersy noś raczej do prostych stylizacji, by uniknąć zbędnej przesady. Jeśli jednak lubisz modowe eksperymenty, zestawiaj je ze zwiewnymi sukienkami w etniczne wzory lub szerokimi, satynowymi spodniami.

