Klasyczne trencze to jeden z tych powodów (obok obszernych swetrów i botków), dla których wyjątkowo kochamy jesień. Ten ponadczasowy płaszcz nigdy nie wyjdzie z mody i należy do tych elementów garderoby, na które można wydać więcej i nie bać się, że za dwa sezony odejdą w niepamięć.

Reklama

Nie znaczy to jednak, że musisz wydawać fortunę - w Zarze znalazłyśmy piękny trencz o luźnym kroju, za który zapłacisz tylko 139 zł. Ma długość do połowy uda i fason, który pomoże ci zamaskować każdą niechcianą fałdkę.

Luźny trencz z Zary, cena 139 zł

Płaszcz z kolekcji hiszpańskiej marki to casualowe wydanie klasycznego trenczu. Ma rewersowy kołnierz z klapami, długie rękawy z podwinięciem oraz dwie duże kieszenie z przodu. Ten trencz nie ma zapięcia na guziki, świetnie sprawdzi się więc w szafie modowej minimalistki, która ceni sobie proste formy.

Trencz z Zary jest uszyty z dwóch materiałów. Zewnętrzny to 100% lyocell, który co najmniej w 1/3 pochodzi z bambusa ze zrównoważonych upraw. W sklepie internetowym marki płaszcz możesz kupić w rozmiarach od XS do L, zaś jeśli szukasz nieco bardziej niecodziennego koloru, znajdziesz go także w kolorze khaki o jasnym odcieniu oraz modnej barwie marsala.

Jeśli nie znalazłaś mimo wszystko płaszcza idealnego dla siebie wśród tych modeli, w ofercie Zary znajdziesz też inne trencze, które świetnie wpisują się w trendy na sezon jesień-zima 2020.

W tym roku rezygnujemy z noszenia tego typu okryć wierzchnich w eleganckich stylizacjach. Prawdziwym hitem w modzie na ten sezon jest zakładanie ich do bardzo casualowych, a wręcz sportowych zestawów. Natalia Siwiec nosi trencz z dresami i modnymi sneakersami. Joanna Koroniewska stawia na wełniany total look.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Te modne sneakersy z wyprzedaży to hit na jesień 2020. Nosi je Katarzyna Zielińska

Modne botki workery za 89 zł. Gwiazdy już je noszą

Sukienka w kwiaty z Zary podbija Instagram. Kosztuje tylko 80 zł