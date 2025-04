Po zamknięciu sklepów stacjonarnych i ogłoszeniu upadłości na rynek powracają uwielbiane przez Polki francuskie ubrania od Camaïeu. Nowy właściciel ma pomysł na odrodzenie uznanej we Francji marki odzieżowej, ale pod nieco nowym szyldem. Sprzedaż kolekcji ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Camaïeu to znana francuska marka odzieżowa, która cieszyła się ogromną popularnością wśród kobiet ze względu na swoje barwne ubrania i wygodne kroje. Sklepy stacjonarne były rozmieszczone w galeriach handlowych w większych miastach Polski, takich jak Wrocław, Kraków czy Warszawa.

Niestety w 2022 roku firma oficjalnie zakończyła swoją działalność. Z powodu problemów finansowych sklepy stopniowo zaczęły się zamykać, aż w końcu ogłoszono całkowite bankructwo. Miała na to wpływ pandemia koronawirusa. Wówczas tysiące osób straciło swoje miejsca pracy, długi urosły do poziomu 240 milionów euro, a ostatnie 500 lokali zamknięto również w samej Francji.

Teraz za sprawą nowego właściciela marka może odrodzić się na nowo, a nawet powrócić na polski rynek. Francuska grupa Celio postanowiła wykupić znak towarowy popularnej sieciówki i przywrócić ją do życia. Szefowie uznali bowiem wartości tej marki za bardzo istotne i podkreślili jej pozycję na francuskim rynku odzieżowym.

Sébastien Bismuth ma już pomysł na to, jak odrodzić markę po bankructwie. Chce przywrócić stacjonarną oraz internetową sprzedaż ubrań pod odrobinę zmienioną nazwą Be Camaïeu.

To marka z wartością, która od dziesięcioleci jest liderem odzieży damskiej we Francji

- cytuje prezesa grupy portal Fashion Biznes.

Celio do tej pory słynęła jedynie z wyrobów męskich. Grupa posiada jednak 320 sklepów stacjonarnych we Francji, które zamierza wyposażyć dodatkowo w wyroby odzieżowe z kolekcji Be Camaïeu. Jak podaje Rzeczpospolita, sprzedaż ma ruszyć już pod koniec sierpnia tego roku.

