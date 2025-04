Torebka z mozaiką jesiennych kolorów

Elegancka kilkutonowa torebka WITTCHEN to centrum tej stylizacji. Piękne jesienne barwy – bordowy, beżowy i koniakowy – będą współgrały z październikową i listopadową aurą, od rana nastrajając Cię przychylnie do wyjścia z domu.

Reklama

Barwy te są jednak na tyle uniwersalne, że torebkę możesz nosić także zimą do czarnego wełnianego płaszcza, wiosną do dżinsowej kurtki czy latem do zwiewnej białej sukienki. Jak na idealną jesienną torbę przystało, pomieści ona kubek z kawą z cynamonem i ciepłe rękawiczki.

fot. materiały prasowe

Otul się kurtką jak najcieplejszą kołdrą

Puchowa kurtka to podstawa jesiennych spacerów. Ten model kurtki WITTCHEN otuli Cię jak ulubiona kołdra, a lekkie i miłe wypełnienie z kaczego puchu z dodatkiem pierza utrzyma najlepszą dla Twojego ciała temperaturę. Z kolei jesienny kolor – złamana zieleń – zaskoczy Cię możliwością zestawiania z innymi.

Łącz go z niebieskim dżinsem, głębokim brązem, kremowowymi bielami czy nawet z pudrowym różem. W estetyce jesiennej, jaką Ci tu proponujemy, najlepiej zestaw go z czekoladowymi brązami, beżami czy ciepłą szarością. Dłuższy fason kurtki i kaptur komfortowo osłoni Cię przed listopadowymi czy grudniowymi podmuchami wiatru.

fot. materiały prasowe

Zamszowe kozaki na jesienne przechadzki

Jesienny look nie byłby kompletny bez szykownych, ale i praktycznych butów. Wybierz takie w kolorze kasztanów, które właśnie spadły z drzewa, i uszyte z ładnego zamszu. W stabilnych kozakach na grubszej podeszwie przejdziesz z łatwością wiele kilometrów, nawet po zasypanym liśćmi czy wilgotnym chodniku.

Szeroki obcas da Ci odpowiednią przyczepność, a ukryta, powleczona zamszem platforma zapewni izolację od podłoża. Na jesienny spacer nie musisz więc wkładać butów turystycznych; w tych kozakach WITTCHEN będziesz wyglądać zgrabnie, nie rezygnując z wygody.

fot. materiały prasowe

Stylowo i ciepło: chusta z jedwabiem

Zestaw na jesienny spacer dopełnia duża chusta WITTCHEN w złamanej tonacji szarości i oliwki, doskonale pasującej do sezonu. Obszerna kwadratowa chusta to Twoja dodatkowa warstwa, którą możesz nosić nad lub pod ubranie, czy to zarzucając ją na ramiona, owijając wokół szyi, czy nawet owijając wokół głowy w stylu Jackie O.

Lekka, choć gęsta tkanina z domieszką jedwabiu sprawia, że chusta miękko, lejąco się układa. Oczywiście możesz nosić ją nie tylko jesienią, ale przez okrągłe 365 dni – w każdą porę roku odkryjesz jej nowe zalety.

fot. materiały prasowe

Ogrzej dłonie w rękawiczkach

Na spacerze zadbaj o komfort każdej części ciała, również dłoni. Nawet najpiękniejsza jesienna sceneria nie cieszy, kiedy masz zmarznięte palce! Wybierz rękawiczki WITTCHEN z miękkiej skóry, która dopasuje się do Twoich dłoni.

Reklama

Do jesiennej stylizacji proponujemy kolor jasnobrązowy, który współgra z innymi kolorami: beżem, brązem i oliwką. W takich rękawiczkach przyjemnie będzie trzymać termiczny kubek z ulubionym ciepłym napojem.