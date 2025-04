Jeśli nie jest ci po drodze z obszernymi fasonami, falbanami i rzucającymi się w oczy printami - zerknij na nową ofertę sklepu Lidl. Znajdziesz tam jedną z ciekawszych modowych propozycji, która wyróżnia się na tle znanych sieciówek. To sukienka z mieszanki lnu i wiskozy.

Sukienka z Lidla idealna na lato

W lipcu Lidl oferuje lniane produkty w modnych krojach, atrakcyjnych kolorach i jeszcze bardziej interesujących cenach. Jednym z nich jest ponadczasowa sukienka zapinana na guziki (szmizjerka), z kołnierzykiem i wiązaniem w pasie.

Sukienka występuje w 2 kolorach (szarym melanżu i granacie) oraz rozmiarach od 34 do 46 i kosztuje 44,99 zł.

fot. Materiały prasowe

Sukienka midi z Lidla wiązana w pasie

Sukienka z Lidla jest wykonana z mieszanki wiskozy i lnu - to idealny duet na letnie upały. Niech nie zraża cię długość midi czy rękaw sięgający za łokieć. Taki skład materiałowy zapewni ci właściwą termoregulację w upały i sprawdzi się lepiej, niż poliestrowa mini.

Długość sukienki jest ona optymalna i pasuje zarówno niższym, jak i wyższym kobietom. Dodatkowo sukienka z Lidla ma praktyczne wiązanie w pasie. Jest idealne dla pań, które optycznie chcą stworzyć talię lub ją podkreślić w nienachalny sposób. Jest również w bardzo dobrej cenie. Poniżej zobacz ceny sukienek na guziki o podobnej długości, ale gorszym składzie. Każda z nich jest droższa (uwzględniając sezonowe wyprzedaże).

fot. Materiały prasowe, od lewej: Zara, cena 199 zł, H&M, cena 69,90 zł, Massimo Dutti, cena 129 zł.

Z czym zestawić sukienkę z Lidla? Jest to klasyczny model, który lubi się np. z espadrylami na koturnie, torebką do ręki lub listonoszką, a w wersji weekendowej - obszernym plecionym koszem. Z powodzeniem możesz założyć też do niej klapki czy sandałki.

