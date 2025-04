Limitowana kolekcja Pauliny Krupińskiej dla answear.LAB

Piękna kolekcja kapsułowa stworzona we współpracy z marką answear.LAB i Pauliną Krupińską to przykład spełnionego marzenia. Młodej marce się zamarzyło, a Paulinie Krupińskiej wyśniło i tak oto powstała kolekcja, która może być dowodem na to, że marzenia się spełniają, jeśli tylko odważymy się po nie sięgnąć. Nowoczesne fasony, dobra jakość i inspirująca bohaterka udowadniają, że nie ma rzeczy niemożliwych