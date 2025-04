Spódniczka przed kolano to jeden z największych hitów sezonu wiosna-lato 2020. Jeśli dorzucisz do tego liliowy kolor, który dominuje w najnowszych kolekcjach większości projektantów, zyskasz najmodniejszą obecnie część garderoby. Jeśli chcesz dołączyć taką spódniczkę do swojej kolekcji, mamy dla ciebie propozycję idealną.

Mini spódniczka z H&M za 79,90 zł

Przepiękny model znalazłyśmy w ofercie jednej z najpopularniejszych sieciówek, czyli H&M. Propozycja marki ma delikatny pastelowy odcień liliowego, duże kieszenie po bokach i jest wykonana z wysokiej jakości bawełny.

fot. Materiały prasowe, liliowa spódniczka przed kolano z H&M, cena 79,90 zł

Jej ogromną zaletą jest wysoki stan, który ukrywa wszelkie niedoskonałości figury i pięknie modeluje talię. Świetnie sprawdzi się u kobiet, które zmagają się z wystającym brzuszkiem i boczkami. Podwyższona talia wydłuża również sylwetkę, wysmuklając nogi i dodając kilka centymetrów wzrostu.

Nie będziemy ukrywać, że oprócz tego skusiła nas również niska cena mini spódniczki z H&M. Możesz ją kupić już za 79,90 zł. Do wyboru masz dwa warianty kolorystyczne: liliowy i beżowy, oraz pełną gamę rozmiarów. Dostępne są od 32 do 50.

Z czym nosić liliową mini spódniczkę z H&M?

Ten model spódniczki najlepiej sprawdzi się w casualowych stylizacjach. Dodaj do niej białą koszulę i kolorową biżuterię lub pokombinuj z ciekawymi i wzorzystymi bluzkami z lat 80. i 90.

Nie masz na to czasu i ochoty? Postaw na uniwersalne zestawy, które zawsze będą dobrze wyglądały. Noś ją z obcisłym topem, dżinsową kurtką i ulubionymi sneakersami. W chłodniejsze dni połącz ją z luźnym swetrem i kozakami na słupku lub botkami.

Równie dobrze wypadnie z bieliźnianym topem na cienkich ramiączkach, sandałkami na obcasie, torebką na łańcuszku i złotą biżuterią.

