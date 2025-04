Na wyprzedaży w Lidlu można upolować przeceniony o połowę modny kardigan idealny na jesień. Ma urzekający krój i świetną jakość.

Modny kardigan za 19 zł w Lidlu

Wspomniany przez nas kardigan to modny luźny sweter, który świetnie wygląda narzucony na t-shirt czy top. Jest nierozpinany, posiada długi rękaw i sięga połowy uda - u niższych osób będzie kończyć się tuż nad kolanem. Występuje w 3 kolorach: granatowym, czerwonym i jasnoszarym, a każdy składa się w 60% z bawełny i 40% wiskozy. Modny sweter na jesień 2020 kosztuje jedyne 19,99 zł.

Klasyczny kardigan z Lidla to modny dodatek i funkcjonalne okrycie wierzchnie, zwł. w okresie jesiennym. Będzie świetnie współgrał z bardziej elegancką bluzką z wiskozy w kropki lub z dopasowanymi jegginsami z Lidla za 16 zł. Warto mieć na uwadze, by nie zakładać go na koszulę z długim rękawem, które będą marszczyć się i wyglądać nieefektownie - postaw na dopasowane elementy garderoby.

fot. Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Moda lubi eksperymenty! Sweter jest uniwersalny i można go stylizować na wiele sposobów - sprawdź na Instagramie, jak go nosić i z czym zestawiać - może wyglądać bardzo modnie, zestawiony z jeansami boyfriend, sneakersami czy narzucony na kostium kąpielowy. Wariantów jest wiele.

