Trenerka fitness pod każdym zdjęciem dostaje mnóstwo pytań o swoją garderobą i wcale nas to nie dziwi. Jej styl jest bardzo kobiecy, a do tego ponadczasowy i pełen klasy. Ma niezwykłą zdolność do łączenia drogich ubrań od projektantów z tymi z popularnych sieciówek.

Anna Lewandowska jest fanką trenczy - w swojej szafie ma co najmniej kilka płaszczy o tym kroju. Najczęściej sięga po stonowane barwy - beże, karmelowe odcienie, brązy i pastelowe barwy.

Anna Lewandowska w stylowym trenczu



Gdybyśmy miały określić styl Anny Lewandowskiej, powiedziałybyśmy - klasyka z pazurem. Nieoczywiste kroje i dodatki sprawiają, że z pewnością jest jedną z najlepiej ubranych Polek.

Lewandowska nie ogranicza się - wybrała płaszcz w nieoczywistych kolorach. Połączenie beżu i khaki jest dość... nietypowe. Ponad wszystko jednak ceni sobie wygodę i styl casual, dlatego zazwyczaj wybiera ubrania o luźnym kroju.

Dla kogo jest trencz w stylu Anny Lewandowskiej? Dla każdego, kto lubi bawić się mogą i eksperymentować ze swoim wizerunkiem.

Trencz w stylu Anny Lewandowskiej z Zary

Jeżeli nie chcesz wydawać fortu na nowy płaszcz proponujemy zajrzeć do popularnych sieciówek. Płaszcz w stylu Anny Lewandowskiej udało się nam znaleźć w Zarze.

Jego największa zaleta? Cena. Kosztuje tylko 139 zł. Jest dostępny jedynie w Zarze online, ale z uwagi na obecną sytuację to nawet lepiej.

Trencz z Zary jest dostępny w dwóch kolorach - oba nie są standardowe dla tego kroju, który kojarzymy raczej z beżami i kremowymi odcieniami. Oprócz jasnego odcienia khaki, możesz kupić go także w czarnym kolorze.

Możesz go kupić w romiarach od XS do XXL. Trencz z Zary nie jest zarezerwowany jedynie dla modelek - będzie wyglądał doskonale na każdej sylwetce. Jest uszyty z miękkiego i przyjemnego w dotyku lyocellu, więc będzie się go przyjemnie nosić nawet mimo braku podszewki.

Trencz z Zary łącz w zależności od swojej figury. Jeśli chcesz wyszczuplić i wydłużyć nogi, nie zakładaj do niego szerokich spodni, a raczej rurki lub spodnie zwężane ku dołowi. Ten krój trenczu będzie świetnie wyglądał z jeansami, ale krótka sukienka baby doll, która opanowała sklepy już kilka miesięcy temu również będzie z nim świetnie wyglądać.

