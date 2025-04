Moda kocha sportowe akcenty: kolarki zawładnęły Instagramem, dlatego w Lidlu pojawiły się legginsy o długości 3/4. Krótkie modne legginsy występują w kolorach: białym granatowym i czarnym. Będą świetnie wyglądach na zdjęciach na Instagramie.

Modne legginsy przed kolano za 14,99 zł

Bikery, bikersy, kolarki - nazw na te szorty jest sporo. Lidlowe legginsy są nieco dłuższe, ale dzięki temu możesz regulować ich długość. Są wykonane w 95% z bawełny oraz 5% elastanu - są idealne na spacery, zakupy czy trening. Miękka i przyjemna w dotyku tkanina zapewnia duży komfort noszenia. Legginsy mają elastyczny ściągacz: są dopasowane i trzymają się ciała.

Modne legginsy z Lidla możesz kupić w rozmiarach XS do i stylizować je podobnie jak blogerki -zestawiając je z obszernymi swetrami lub pudełkowymi bluzami. Jeśli lubisz eksponować brzuch, zerknij na krótkie topy - różowo-zielony sweterek z Zary doda ci wdzięku, ale jest to rozwiązanie dla odważniejszych dziewczyn lubiących modę i podążających za trendami. Do tego sneakersy, włosy związane w koński ogon lub inną prostą fryzurę i świetna stylizacja gotowa!

My polecamy dobrać do modnych kolarek obszerną prawdziwy hit z sieciówki: koszulę o przedłużanym fasonie. Będziesz wyglądać bardzo instagramowo w koszuli z H&M w stylu Ewy Chodakowskiej. Jeśli decydujesz się na białe bikery to pamiętaj o dobrze dobranej bieliźnie oraz o tym, by zestawiać je z dłuższym dołem, żeby uniknąć modowych wpadek. Eksperymentuj ze stylem, miksuj trendy, podążaj za blogerkami i fankami mody na Instagramie.

