Już nie możemy doczekać się kiedy zdejmiemy grube płaszcze i puchówki! Przyjdzie nareszcie czas na wiosenne kurtki! W nadchodzących miesiącach za wiele w trendach się nie zmieni i wciąż będą modne modele, które znamy sprzed lat. Skórzane kurtki, bomberki, dżinsowe kurtki, modne kurtki ramoneski i z eleganckich, połyskujących materiałów.

Wiosenne kurtki damskie to przede wszystkim nieocieplane modele wzorów, które nosimy zimą. Sprawdzą się podczas zmiennej wiosennej pogody, a także są bardzo stylowe.

Od kilku sezonów hitem są parki, czyli dłuższe kurki o nieformalnym charakterze. Z powodzeniem można je nosić na co dzień i na weekendowe wypady. Pasują do stylu casualowego np. do dżinsów lub legginsów.

Wciąż na czasie są również klasyczne kurtki pikowane. Ten model nigdy nie wychodzi z mody. Nic dziwnego, że z powodzeniem można go szukać również w najnowszych kolekcjach sieciówek.

Ponadczasowym hitem są ramoneski - skórzane lub uszyte z ekoskóry. Nosimy je niemal do wszystkie: spodni, spódnic, sukienek i dżinsów. Pomysłów na stylizacje z ramoneskami jest mnóstwo! Najmodniejsze są czarne kurtki skórzane, lecz w sklepach znajdziesz również propozycje w wielu innych kolorach.

Niezastąpione są także bomberki. Kojarzone ze stylem młodzieżowym, lecz chętnie noszone również przez dojrzałe panie. Świetnie łączą się z modnymi sneakersami i torebkami XXL.

Jak mogłyście się domyślić dżins obok skóry będzie dominujący w tym sezonie. Pojawiał się na niezliczonej liczbie pokazów mody i to nawet tych z najwyższej półki. Modowym przebojem są klasyczne kurtki dżinsowe w stylu lat 90.

Całorocznym hitem jest czerń i beż. Modny jest również ponadczasowy granat, khaki, a także żywe kolory, stylowe pastele i motywy florystyczne. W tym sezonie modne będą również modele w intensywnych odcieniach czerwieni, niebieskiego, zieleni i żółtego. Nie możemy również zapomnieć o kolorze żółtym, który z sezonu na sezon coraz wyżej pnie się w trendowych zestawieniach.

Cienkie modele lub te ze skóry możemy nosić przez okrągły rok. W trendach jest noszenie warstw. Dlatego nawet w czasie chłodnych dni możemy stylizować ramoneski czy bomberki w połączeniu z grubym swetrem, golfem i długim szalikiem.

Cienkie kurtki wiosenne nosimy również latem. Do szortów, krótkich spódniczek i modeli maxi świetnie pasować będą... wszystkie modele. Dosłownie.

Kobiece bomberki z połyskujących materiałów (inspirowane modą orientu) doskonale skomponują się z długą sukienką lub spódnicą. Ta sama kurtka wiosenna będzie dobrze wyglądać również z dżinsowymi spodenkami.

To samo tyczy się parek i kurtek ze skóry. Looki skomponowane na dziesięć sposobów z jednym modelem będą wyglądać świeżo i niepowtarzalnie. Wystarczy odrobina wyobraźni.

Na następnych stronach znajdziesz najmodniejsze kurtki wiosenne z sieciówek!

