Coraz częściej zastępują płaszcze. Są od nich dużo wygodniejsze i praktyczniejsze. Poza tym zazwyczaj tańsze! Tak naprawdę nosimy je przez cały rok.

Reklama

Wybrałyśmy 10 hitów z jesiennej kolekcji Stradivariusa. Co wpadło nam w oko?

Modne kurtki Stradivarius

W ofercie tej marki znajdziemy wiele modeli kurtek. Bogactwo fasonów, kolorów i tkanin zachwyci niejedną z nas. Co prawda te lżejsze nie dają się jako okrycie wierzchnie na naszą zimę, ale można je nosić zamiast żakietu: do pracy czy na imprezę. Świetnie sprawdzają się w wielu stylizacjach. Eleganckie modele, np. ramoneski ze ekoskóry, weluru będą dobrze wyglądały ze spodniami w kant, małą czarną lub ołówkowymi spódnicami. Bardziej casualowe propozycje sprawdzą się w duecie z przecieranymi dżinsami lub sportowymi spodniami.

Według najnowszych trendów znów są modne kurtki ze sztuczne futerka oraz kożuchy, a modne propozycje znajdziecie w każdej popularnej sieciówce. My postanowiłyśmy przyjrzeć się modelom dostępnym w sieci Stardivarius. Chcecie wiedzieć, co wpadło nam w oko? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Naszym faworytem jest cieniowane futerko z długim włosem. Będzie pasowało do dżinsów, eleganckich cygaretek i skórzanych rurek. A w tym delikatnym różowym kolorze każda was będzie wyglądał zniewalająco i o kilka lat młodziej!

Reklama

16 płaszczy i kurtek, które kupicie w Pull&Bear. Ceny do 300 zł!