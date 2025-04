Spis treści:

Kurtka skórzana to taki element garderoby, który powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety. Niezależnie od wieku, czy wykonywanego zawodu. Jedne z nas mogą sobie pozwolić je nosić na co dzień i do pracy, inne tylko po godzinach.

Oczywiście niezaprzeczalnym zwycięzcą są kurtki ramoneski, które wciąż trzymają swoją silną pozycję. Te rockowe modele nabrały jednak trochę kobiecej ogłady. Początkowo kurtki dla motocyklistów, teraz wyjątkowo kobiece (np. kolorze czerwonym lub bordowym), nadają się na wiele okazji. Nic dziwnego, że tego typu okrycia znalazły się wśród najmodniejszych kurtek jesiennych na 2019 rok.

W związku z tym, że pasują do wszystkiego - nie ma co do nich ustalonych zasad. Można je nosić jako okrycie wierzchnie, rodzaj żakietu lub narzutki. Wszystko zależy od pomysłu na stylizację oraz pogody.

Zgodnie z trendami na jesień-zimę 2019/2020, styliści proponują, by łączyć je delikatnymi tkaninami np. jedwabiem lub satyną. Hitem jest połączenie z bieliźnianymi spódnicami czy sukienkami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wciąż modny jest również styl boho, do którego skóra (błyszcząca lub matowa) pasuje idealnie. Noś skórzaną kurtkę jako dodatek do kwiecistych sukienek, zamszowych botków i etnicznej biżuterii.

Sharon Stone skórzaną kurtkę wystylizowała w lekko hippisowskim stylu. Porwane spodnie, biała koszula i kapelusz z wąskim rondem prezentują się świetnie.

Fergie zaś połączyła ją ze skórzanymi spodniami i kwiecistą tuniką. Kerry Washington postawiła na seksowną sukienkę i sandałki na obcasie - ten miks również ładnie się broni.

A na koniec polska piękność, Kasia Warnke, która swoją kurtkę połączyła z letnią spódnicą i golfem dopasowanym kolorystycznie. To świetny look na jesienne chłody.

Kurtka skórzana pasuje do wielu stylizacji. Zobacz na Modago.pl ramoneski damskie.

Oto kilka stylizacji gwiazd ze skórzanymi kurtkami:

fot. ONS.pl/ Od lewej: Sharon Stone, Fergie, Katarzyna Warnke

W sezonie jesień-zima 2019/2020 nie brakuje stylowych wzorów! Wciąż na topie są kurtki skórzane w kolorze czarnym lub brązowym. Ten bardziej elegancki model pasować będzie starszym kobietom lub tym dziewczynom, które stawiają na ponadczasowy elegancki look.

Nosić będziemy również kurtki czerwone i bordowe. Na ten barwy zdecydowanie warto zwrócić uwagę w nowym sezonie. Obok nich hitem będą również odcienie żółtego. Przede wszystkim musztardowy. Z mody nie wychodzi również nieśmiertelne khaki.

13 stylowych kurtek skórzanych znajdziesz na następnych stronach!

