W Lidlu można kupić świetne okrycie na jesień. Dyskont wprowadził do sprzedaży kilka modeli kurtek pikowanych, które doskonale sprawdzą się w czasie pierwszych chłodniejszych dni.

Reklama

Pikowane i puchowe kurtki do kupienia w Lidlu

Początek nowego sezonu do dobry moment, by odświeżyć garderobę. Większość z nas rozpoczyna od zakupu okrycia na pierwsze jesienne dni. Dobrym wyborem jest kurtka pikowana. To rodzaj lekkiej puchówki na niepogodę.

Modele, które można kupić w Lidlu mają wszystko, co powinna mieć idealna kurtka jesienna. Nie tylko są modne, ale przede wszystkim chronią przed chłodem. Niektóre modele mają kaptur, który zabezpieczy przed deszczem.

Kurtki są w sprzedaży od 09.09. Każda kosztuje 69,00 zł. Dostępne są rozmiary od 34 do 46.

fot. materiały prasowe

Duże rozmiary

Nosisz nieco większy rozmiar? Nie ma problemu. W Lidlu będziesz mogła kupić również wzory przeznaczone dla pań o pełnych kształtach. Kurtki termiczne w dużych rozmiarach od 48 do 56. Są maksymalnie ciepłe, chronią przed wiatrem, a do tego są lekkie, dzięki czemu nie będą optycznie dodawać kilogramów.

fot. materiały prasowe

Reklama

Przeczytaj:

Eleganckie sukienki w Lidlu za 40 zł

Nowości z sieciówek na wrzesień 2019