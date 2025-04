Kurtka jeansowa to ulubione okrycie wielu kobiet. Jest uniwersalne, praktyczne i ponadczasowe, a przede wszystkim, pasuje na wiele okazji. Można ją nosić jako kurteczkę w okresie przejściowym, ale nie tylko. Jej największą zaletą jest klasyczny styl, który doskonale zgrywa się z wieloma stylizacjami. Sprawdź, jakie kurtki jeansowe będą modne w nadchodzących miesiącach!

Długa katana boyfriend, H&M, cena ok. 199,99 zł

Najmodniejsza, długa kurtka jeansowa, ze spranego denimu. Ma luźny fason oversize, który jest obecnie bardzo hot. To model przypominający krótki płaszczyk w miejskim stylu. Będzie pasować zarówno do spodni, jak i do krótkich spódniczek czy sukienek. Noś ją ze stylowymi sneakersami i plecakiem zamiast torebki. Dodatkowo, bawełna, z której uszyto kurtkę, częściowo pochodzi z recyklingu.

Czarna kurtka jeansowa, Zara, cena ok. 109,00 zł

Obecnie jednym z trendów jest styl grunge, który pamiętamy z lat 80. i 90. Do łask wrócił ciemny, a nawet czarny denim. Kurteczka w tym kolorze będzie idealnie pasować do t-shirtów z nadrukami, spodni typu rurki i traperów, które znów wracają do łask. Nie jest to jedyna możliwość noszenia tego okrycia. Będzie pasowało również do zestawów w stylu boho: sukienek w kwiatki, botków i etnicznej biżuterii.

Kurtka jeansowa z Mickey Mouse, Bershka, cena ok. 249,00 zł

Kochasz kurtki jeansowe, lecz szukasz czegoś oryginalnego? Wybierz model z nadrukiem np. z ulubionej kreskówki. Ten zabawny, młodzieżowy motyw to doskonałe urozmaicenie klasycznej katany. Możesz kupić gotową kurtkę lub pobawić w modowe DIY. Wystarczy poszukać naszywki lub naprasowanki w internecie, by samodzielnie ozdobić ulubioną kurteczkę, tym samym nadając jej drugie życie.

Jeansowa bomberka, Mango, cena ok. 199,90 zł

Kurtka jeansowa może mieć różne oblicza. Jeśli szukasz czegoś niebanalnego, może wpadnie ci w oko nietypowy fason a'la bomberka, uszyty z najmodniejszego, bardzo jasnego denimu. Ma luźny fason, który będzie dobrze wyglądał na większości sylwetek. Nam bardzo podoba się styl tej kurtki, który nawiązuje do fasonów sprzed lat.

