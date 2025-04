Wybór odpowiedniej kurki lub marynarki to dla wielu osób ogromne wyzwanie. Jeżeli planujecie w najbliższym czasie zakup jednego z tych elementów garderoby to koniecznie przejrzyjcie nasze zestawienie. Znajdziecie w nim najmodniejsze puchówki, ramoneski, bomberki i żakiety z Zalando.

Reklama

To jeden z naszych ulubionych sklepów internetowych! Wybrałyśmy 9 hitów z najnowszej oferty Zalando

1. Ciepłe puchówki

Oczywiście kurtka puchowa jest najbardziej przydatna w okresie zimowym, ale moda rządzi się swoimi prawami i trendsetterzy noszą je również w okresie wiosennym i jesiennym.

W sezonie jesień-zima 2017/2018 pojawiło się bardzo dużo kolorowych puchówek. W sklepach znajdziecie modele w kolorze czerwony, zielonym, niebieskim, różowym czy fioletowym. Pojawiło się również sporo propozycji w metalicznych odcieniach srebra i złota. Tylko bez obaw! Wielbicielki klasyki znajdą również coś w kolorze ponadczasowej czerni, granatu i szarości.

Klasyczne płaszcze odchodzą w zapomnienie! Teraz najmodniejsze są kurtki, które... przypominają nam czasy dzieciństwa

1. Żółta kurtka puchowa Missguided Petite, cena, ok. 209 zł; 2. Metaliczna kurtka puchowa Blauer, cena, ok. 1389 zł; 3. Szara kurtka puchowa CLOSED, cena, ok. 1469 zł

2. Modne kwiatowe motywy

Kwiaty to jeden z najbardziej lubianych wzorów. Kojarzy się z wiosną i latem, ale tym razem światowe domy mody i popularne sieciówki zagrały nam na nosie i lansują florystyczne akcenty również na okres jesienno-zimowy.

Na sklepowych półkach bez żadnego problemu znajdziecie sukienki, spódnice, bluzki, płaszcze, spodnie, torebki, buty i kurtki zdobione tym wzorem. To niezwykle kobiecy deseń, który dodaje każdej przedstawicielce płci pięknej uroku, a do tego wygląda niezwykle modnie i stylowo.

Ubrania w kwiaty dobrze mieć w szafie. To jeden z najmodniejszych wzorów sezonu jesień-zima 2017/2018

fot: 1. Kurtka bomber w kwiaty Diesel, cena, ok. 1069 zł; 2. Kurtka sportowa adidas Originals, cena, ok. 299 zł; 3. Kurtka bomber Culture, cena, ok. 519 zł

3. Marynarki w kratę

Krata to żadna nowość, ale przez ostatnie lata została zapomniana przez świat mody. Być może dlatego, że ten klasyczny brytyjski wzór ma w sobie coś oficjalnego, formalnego i sztywnego. Kojarzy się głównie z jazdą konną, grą w polo, polowaniami i angielską arystokracją.

Wbrew pozorom ten konserwatywny wzór daje bardzo dużo możliwości. Jeżeli nie lubicie modowych eksperymentów, to zainwestujcie w dobrej jakości marynarkę, którą będziecie mogły nosić na wiele sposobów i okazji. Dobrym pomysłem jest również płaszcz w kratę, który będzie urozmaiceniem wielu jesiennych stylizacji i będzie wam służył przez kilka lat.

O tym kultowym wzorze wszyscy zapomnieli! Teraz wraca wielkim stylu i jest hitem nadchodzącego sezonu

fot: 1. Marynarka w kratę Vero Moda, cena, ok. 269 zł; 2. Marynarka w kratę Moss Copenhagen, cena, ok. 509 zł; 3. Marynarka w kratę Even&Odd, cena, ok. 209 zł

4. Stylowe kożuchy

W tym sezonie lansowali je chyba wszyscy. Można było je zobaczyć na wybiegu u Isabel Marant, Fendi czy Miu Miu. Najmodniejsze są modele przypominające ramoneski i góralskie kamizelki. Najlepiej, jeżeli będą w wersji oversize. Naszym hitem jest model z zielonym futerkiem.

9 najważniejszych modowych trendów na sezon jesień-zima 2017/2018

fot: 1. Różowy kożuch Bik Bok, cena, ok. 379 zł; 2. Czarny kożuch Only Petite, cena, ok. 349 zł; 3. Czarny kożuch Ivyrevel, cena, ok. 839 zł

5. Ponadczasowe ramoneski

Ramoneska to klasyk, który już na stałe wpisał się do kanonu mody. Ta skórzana kurtka została nazwana tak na cześć amerykańskiego zespołu rockowego Ramones. Warto jednak wspomnieć, że pierwowzorem ramoneski była kurtka motocyklówka zaprojektowana w 1928 roku przez Irvinga Schotta.

Pewnie dobrze wiecie, że ramoneska pasuje praktycznie do wszystkiego. Świetnie wygląda ze skórzaną spódnicą, cygaretkami i przecieranymi dżinsami. Jeżeli chcecie pobawić się modą to wybierzcie kurtkę w nietypowym kolorze.

fot: 1. Czarna ramoneska Vero Moda, cena, ok. 799 zł; 2. Bordowa ramoneska River Island, cena, ok. 339 zł; 3. Fioletowa ramoneska New Look, cena, ok. 229 zł

6. Ekstrawagancki welur

Welur to jeden z najpopularniejszych materiałów ostatnich miesięcy. Pojawił się na wybiegach u najbardziej znanych projektantów i bardzo szybko wkroczył na ulice. Trzeba przyznać, że teraz jest już dosłownie wszędzie.

Na początku wchodził do świata mody nieśmiało. W sklepach były dostępne jedynie bluzki wykonane z tego pluszowego materiału. Później przyszedł czas na sukienki, bluzy, spódnice, płaszcze i marynarki.

Welur to najpopularniejszy materiał ostatnich miesięcy. Zobaczcie najładniejsze ubrania i dodatki z najnowszych kolekcji

fot: 1. Welurowy żakiet Topshop, cena, ok. 419 zł; 2. Welurowa kurtka puchowa YAS, cena, ok. 339 zł; 3. Welurowy bomber DKNY, cena, ok. 739 zł

7. Kolorowe futra

W sezonie jesień-zima 2017/2018 kolorowe futra znajdziecie w kolekcjach większości marek. Hitem są długie i ciężkie modele inspirowane stylem vintage, a na wybiegach można było podziwiać wszystkie kolory tęczy - od delikatnych pasteli po intensywne czerwienie i niebieski.

Jednak w sklepach jest najwięcej krótkich futerek, które możecie nosić w cieplejsze dni. Bardzo dobrze wyglądają z luźnymi dżinsami i botkami na obcasie.

fot: 1. Czarne futro w gwiazdki Tommy Hilfiger, cena, ok. 1399 zł; 2. Zielone futerko Bik Bok, cena, ok. 379 zł; 3. Kolorowe futro Hilfiger Denim, cena, ok. 1199 zł

Reklama

W Mango znajdziecie ubrania i dodatki dla modnych kobiet. Wybrałyśmy 9 hitów z jesienno-zimowej kolekcji