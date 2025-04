Płaszcz to jeden z podstawowych elementów jesienno-zimowej garderoby. A jego zakup to dość duży wydatek. Dlatego warto poszukać modelu, który będzie wam służył przez kilka lat. Tylko na co zwrócić uwagę? Sprawdzajcie, z czego jest wykonany i nie szalejcie z kolorami. Szarości, beże i czerń zawsze będą na topie!

Modne płaszcze z H&M

W tym roku naszym hitem są płaszcze w kratę. Świat mody zapomniał na kilka lat o tym ponadczasowym wzorze, ale w tym sezonie wraca w wielkim stylu i zmienia swoje oblicze. Projektanci czerpią inspirację z lat 70., a największą popularnością cieszą się modele zdobione w szarą kratą.

Kolorowe futra znajdziecie obecnie w kolekcjach większości marek. Hitem są długie i ciężkie modele inspirowane stylem vintage. Na wybiegach można było podziwiać wszystkie kolory tęczy, od delikatnych pasteli po intensywne czerwienie i niebieski. Więc tylko od was zależy, na jaki się zdecydujecie. My mamy na oku długi pluszowy płaszcz z H&M, który sprawdzi się nawet w czasie największych mrozów.

Sezon jesień-zima 2017/2018 to również wielki powrót płaszczy w kolorze nude, które tym razem wyglądają jak druga skóra. Powinnyście wybierać modele, które praktycznie zlewają się z jej kolorem. Bezowy płaszcz to klasyk, który powinna mieć w szafie każda elegancka kobieta.

