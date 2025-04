Do końca zimy jeszcze sporo czasu, więc ciepła kurtka lub płaszcz przyda się nie raz. A na przyszły rok – jak znalazł!

Reklama

Kurtki i płaszcze z Camaieu

Eleganckie modele w nowoczesnym stylu – po prostu francuski szyk.

Znajdziesz tu płaszcze z wełnianych tkanin świetnej jakości. Sporo jest tych o kroju oversize, nawiązujących do męskich – a to przecież hit sezonu! Nam szczególnie spodobał się długi płaszcz w kamelowym odcieniu. Ma guziki w tej samej tonacji kolorystycznej i stylowy kołnierz – idealny do pracy i na wieczór. Niezły jest też szary, z długim włosem i wplecioną błyszczącą nitką. Ładnie wyglądać będzie noszony do wąskich spodni i puszystego szala pod szyją.

W Camaieu znajdą coś dla siebie również miłośniczki sportowego stylu. Wyszperałyśmy fajne puchówki z kapturem, np. nieco cieńszą, szafirową – w sam raz na wiosnę. Są też grubaśne ortalionówki z kapturem obszytym futerkiem, które pokochają zmarzluchy.

Warto rzucić okiem również na pilotkę z futrzaną podszewką – bardzo stylowa. Warta grzechu :).

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

Kup teraz i noś wiosną! Zobacz 11 uniwersalnych spódnic z kolekcji Monnari

One pomogą ci przetrwać zimę. Zobacz 14 cieplutkich swetrów Monnari

Wystartował kolejny etap wyprzedaży! Wybrałyśmy 17 ubrań i dodatków do 100 zł