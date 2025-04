Wiosna już tuż, tuż... To najwyższy czas, aby ciepłą puchówkę zastąpić lekką kurtką. Jest znacznie wygodniejsza i praktyczniejsza od płaszcza.

Modne kurtki z House

Bogactwo fasonów, kolorów i tkanin zachwyci niejedną z nas. My postanowiłyśmy przyjrzeć się modelom dostępnym w sieci House. Chcecie wiedzieć, co wpadło nam w oko? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

W ofercie tej marki znajdziecie kurtki na każdą okazję i pogodę! Niektóre z nich można również nosić zamiast żakietu: do pracy czy na imprezę. Świetnie sprawdzają się w wielu stylizacjach. Eleganckie modele, np. ramoneski z imitacji skóry będą dobrze wyglądały ze spodniami w kant, małą czarną lub ołówkowymi spódnicami. Bardziej casualowe propozycje sprawdzą się w duecie z przecieranymi dżinsami lub sportowymi spodniami.

Jeśli chcesz być w zgodzie z najnowszymi trendami koniecznie postaw na urocze, delikatne i bardzo twarzowe pastele. Znajdziesz tu róż, błękit czy gołębią szarość. Nie tylko rozświetlą stonowane, monochromatyczne zestawy, ale także dodadzą im lekkości i wiosennej świeżości.

A może wolisz wzory? Idealna będzie przeciwdeszczowa kangurka w tropikalny deseń. Ma kaptur i dużą kieszeń z przodu jak sportowe bluzy. Przyda się w deszczową pogodę, także latem podczas wakacyjnych wyjazdów. Będzie pasowała do dżinsów, legginsów czy spodni dresowych. A poza tym, po złożeniu zajmuje niewiele miejsca w torebce czy walizce.

Naszym faworytem jest jest uniwersalna i ponadczasowa kurtka dżinsowa. Może być z z niebieskiego lub czarnego denimu. Mieć aplikacje lub inne ozdobne detale typu frędzle, sznurownia. Ona nigdy nie wychodzi z mody! W tym sezonie najmodniejsze są te typu oversize, za duże o 2-3 rozmiary.

