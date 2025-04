To, że musi być ciepła, nie ulega wątpliwości. Ważne jest więc, by kurtka miała podszewkę. Może być to rodzaj polaru lub sztuczne futerko. Jeśli dużo przebywasz na świeżym powietrzu, najlepsza dla ciebie będzie kurtka wiatro- i wodoodporna. Nie lubisz nosić czapek? Wybierz kurtkę z kapturem, najlepiej wykończonym modnym futerkiem.

Zimowe kurtki z kolekcji Bonprix

Dziś zoom na te najcieplejsze modele – a sporo ich znalazłyśmy. Wybrałyśmy kilka klasycznych ortalionowych kurtek o długości za pupę, na porządnych podszewkach i z kapturami. Wystarczy wybrać tylko swój ulubiony styl i kolor. Nasze ulubione mają podkreśloną talię – paskiem lub są ściągane sznureczkiem – wszak nawet w zimowej kurtce chcemy wyglądać kobieco!

W Bonprix są też fajne sportowe, lub tzw. outdorowe kurtki, które mają wiele przydatnych patentów. Czerwono-czarna ortalionowa kurtka ma np. odpinaną podszewkę, więc na wiosnę też będzie jak znalazł. Znalazłyśmy też kilka modeli z bardzo przydatnymi wewnętrznymi kieszonkami na komórkę, ze specjalnymi otworami na słuchawki. Obejrzyjcie też kurtki, które mają przedłużane dzianinowe rękawy z otworem na kciuk – mogą zastąpić rękawiczki.

A dla elegantek – sztuczne futerko z długim włosem – ciągle szalenie modne!

