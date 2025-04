Bomberka to krótka kurtka sięgająca ciut poniżej pasa najczęściej wykończona u dołu i przy rękawach ściągaczami. Szyje się ją najczęściej z ortalionu lub grubszego płótna.

Bomberka - zobacz jak ją modnie stylizować + shopping

Historia kurtki bomber w pigułce

Sięga ona czasów I wojny światowej, kiedy to postanowiono wymienić mało praktyczne skórzane płaszcze amerykańskich pilotów myśliwców na krótszą, wygodniejszą kurtkę, choć też ze skóry. Dopiero podczas II wojny światowej zaczęto ją szyć z z lżejszego i wodoodpornego materiału, z którego wykonywane były spadochrony – z nylonu. Wtedy też dodano do niej ściągacze przy kołnierzu i rękawach oraz kieszenie.

W latach 60. wykończono ją pomarańczową podszewką – pilot wywijając kurtkę na lewą stronę sygnalizował potrzebę pomocy.

W 70. latach bomberki przeniknęły do świata subkultur, były np. ulubionym okryciem wierzchnim punków i skinheadów.

Kurtki bomber pokochały również gwiazdy Hollywoodu i można je zobaczyć w wielu kultowych filmach, np. „Grease” czy „Top Gun”.

Ostatnia dekada to również dobry czas dla bomberek. Promują je największe światowe domy mody, jak Gucci, Sain Lurent czy Balenciaga.

Najmodniejsze kurtki bomber na ten sezon

To prawdziwe dzieła sztuki! Koniecznie obejrzyjcie je w naszej galerii! Jej jesieni rządzą wzory: przepiękne kolorowe kwiaty, barwne ptaki, tygrysy, a nawet konie! W trendzie są też desenie zaczerpnięte z eleganckich tkanin obiciowych. Dużo bomberek szyje się z lekko błyszczących materiałów przypominających satynę lub jedwab, ale spodobać wam się może również bomberka z lśniącej (różowej!) sztucznej skóry. Zachwycająca jest również przeźroczysta haftowana kurtka – bardzo seksowna, można ją narzucić nawet na wieczorowy top.

Jak nosić takie kurtki?

Wszystko zależy od ich charakteru i grubości. Te, które nas urzekły to przede wszystkim cienkie kurtki, które sprawdzą się jako alternatywa dla swetra czy żakietu. Niektóre można nawet nosić bezpośrednio na bieliznę jak koszulową bluzkę. Grubsze będą doskonałym okryciem wierzchnim na jesień.

Kurtki bomber są krótkie, więc eksponują biodra – jeśli masz zgrabne, noś do nich obcisłe dżinsy lub cygaretki. Przy pełniejszych wypróbuj połączenie z nieco luźniejszą sukienką szmizjerką.

Do ciebie należy decyzja o stylu kreacji. Kurtki bomber dobrze wyglądają zarówno noszone do t-shirtów i sportowych butów jak i przełamując styl romantycznej sukienki czy spódnicy. Jeśli chcesz, by bomberka wyglądała elegancko, strój uzupełnij o botki na szpilce lub klasyczne czółenka.

