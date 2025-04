Kurtka przeciwdeszczowa to obowiązkowy element wiosennej garderoby. Nie tylko chroni przed deszczem i wiatrem, ale również uzupełnia wiele stylizacji. Dawniej tego typu kurtki nie miały wiele wspólnego z modą. Dziś próżno szukać w sklepach mało efektownych modeli. Zastąpiły jej modowe perełki. Obecnie kurtka przeciwdeszczowa to już nie tylko praktyczne okrycie wierzchnie, ale must have szafy każdej stylowej kobiety.

Przeczytaj nasz modowy poradnik i zobacz przegląd najmodniejszych modeli popularnych marek!

Kurtki wiosenne przeznaczone na deszcz mogą mieć wiele wariantów. W sklepach dostępne są m.in. modele sportowe, casualowe i eleganckie. Te pierwsze doskonale sprawdzają się w czasie uprawiania aktywności na świeżym powietrzu np. biegania czy górskich wędrówek. To odzież specjalistyczna. Zwykle w ponadczasowych kolorach i fasonach.

Najpopularniejsze są casualowe kurtki przeciwdeszczowe, czyli takie, które mogą być noszone na co dzień do wielu stylizacji. Wśród nich hitem są tzw. parki, czyli dłuższe kurki o prostym fasonie. Doskonale komponują się np. ze sneakersami lub - w przypadku ulew - z kaloszami.

Oferta kolorystyczna kurtek jest naprawdę szeroka. Najmodniejsze są kurtki: czarne, khaki i granatowe. Nie brakuje również modeli w jasnych, pastelowych kolorach.

Nasza rekomendacja to wzory, które skutecznie poprawią humor w czasie deszczu. Dobrym wyborem są kurtki w groszki lub tropikalne printy.

W zależności od poszukiwanego modelu - w sklepie sportowym lub sieciówce. W tych pierwszych można znaleźć szeroki wybór modeli sportowych. Warto wybrać taki, który jest przeznaczony do konkretnego sportu.

W popularnych sklepach wybór kurtek przeciwdeszczowych jest bardzo szeroki. To właśnie tam znajdziesz propozycje, które idealnie wpisują się w trendy sezonu wiosna-lato 2019. Na następnych stronach znajdziesz najmodniejsze modele kurtek przeciwdeszczowych!

