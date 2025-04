Kurtki oversize to jeden z najgorętszych trendów na jesień 2019. W nadchodzących miesiącach za duże okrycia będą nadal w trendach. Powód? Nie tylko doskonale chronią przed jesiennym chłodem. Przede wszystkim świetnie wyglądają, a także... potrafią skutecznie maskować mankamenty sylwetki.

To zdecydowanie najmodniejsze kurtki na jesień. Jaki model kupić na nowy sezon? Oto kilka propozycji:

Kurtki puchowe wyglądające na pożyczone od... starszej siostry to trend, który jest z nami od dłuższego czasu. Kochają je projektanci znanych marek, lecz pokocha je również twoja mama. W takim okryciu na pewno nie zmarzniesz.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Must have! Idealnie wpisują się w trend na lata 80. i 90. Mogą mieć nieco krótszy lub dłuższy fason, lecz najważniejsze są opadające ramiona i szeroka talia. Najbardziej topowy kolor to oczywiście różne odcienie niebieskiego, lecz możesz skusić się również na denim w kolorze grafitowym lub czarnym.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Kolejny trend sprzed dwóch dekad, który ma swój wielki come back. Najmodniejsze są oversize'owe bomberki w klasycznych kolorach: czerni, granacie i khaki. Jednak jeśli dobrze poszukasz, w nowych kolekcjach znajdziesz również coś bardziej szałowego!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Praktyczne, wygodne, ciepłe. Sprawdzą się w czasie niepogody. Będą pasować minimalistkom, które lubią proste fasony i stonowane kolory. Doskonale pasują do wielu miejskich stylizacji. Natomiast jeśli masz ochotę na odrobinę szaleństwa, wybierz model we wzory np. kratkę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Hit sezonu! Kurtki futerka, które wyglądają na za duże to tegoroczny wybór inlufencerek i fashionistek. Mylisz się, jeśli myślisz, że można je nosić tylko na wieczór. Styliści radzą, by zakładać je do stylu casual, np. jeansów i sneakersów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na następnych stronach przegląd kurtek oversize z nowych kolekcji sieciówek!

