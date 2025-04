Sztuczne futra należą do absolutnych hitów sezonu jesień-zima 2019/2020. Są bardzo efektowne, dodają szyku w stylu glamour. Nosimy je nie tylko na wieczór na wielkie wyjścia, ale przede wszystkim na co dzień. Dowiedz się, jak stylizować krótkie futro. Podpowiadamy również, jaki model warto kupić na nowy sezon.

Najmodniejsze kurtki futerka jesień-zima 2019/2020

Nowy sezon będzie obfitował w szeroki wybór okryć ze sztucznych futerek. Największym powodzeniem będą cieszyć się kurtki futerka w kolorze czarnym. To klasyczna elegancja, która zawsze się sprawdza. Będzie pasować zarówno do biurowego uniformu, dżinsów i swetra oraz sukienki na imprezę.

Na topie będą również modele w kolorze brązowym: odcieniach karmelu i ciemnej czekolady. Wolisz coś jaśniejszego? Wybierz niebanalne bordo lub przygaszony oranż.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na wielki hit sezonu zapowiadają się futerka w neonowych kolorach. Odcienie fluo będą przebojem jesieni i zimy. Nasz wybór to słoneczny żółty. Kolor, który nie tylko jest bardzo trendach, ale przede wszystkim rozświetli nawet najbardziej pochmurny jesienny dzień.

Jak nosić kurtkę ze sztucznego futerka?

Jeszcze do niedawna zarezerwowane były na wielkie wyjścia. Efektowne i stylowe, dla jednym były synonimem dobrego gustu. Dla innych przeciwnie, ocierały się o kicz. Obecnie sztuczne futro ma swój wielki come back. Moda na nie na opanowała trendy na jesień-zimę 2019/2020.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Dawniej tego typu okrycia wierzchnie nosiło się wyłącznie na specjalne okazje np. do wieczorowych kreacji. Nowością jest obecność sztucznych futerek w stylu casualowym.

Styliści proponują, by nosić je na co dzień: do pracy, szkoły i na zakupy. Znawcy mody zwolnili nas z obowiązku łączenia futer wyłącznie ze stylem eleganckim. Obecnie zakładamy je do dżinsów, swetrów i sportowych butów np. sneakersów. Świetnie łączą się również z sukienkami w stylu boho.

