Niech inni stoją w kolejkach lub w nieskończoność czekają na kuriera, który dostarczy zamówione zakupy. Ty możesz po prostu wejść do drogerii i załatwić sprawę od ręki: wybrać wszystko, czego potrzebujesz, samodzielnie zeskanować kody towarów, zapakować rzeczy od razu do własnej torby, kliknąć i wyjść. Jeśli jesteś jedną z 7 milionów osób, które już korzystają z aplikacji Rossmann PL, naprawdę możesz poczuć się wolna.

Reklama

Jeśli jeszcze nie masz w telefonie aplikacji Rossmann PL, to ją zainstaluj. Zajmie ci to tylko chwilę. Gotowe? W aplikacji wejdź w funkcję Rossmann GO. To właśnie z nią zrobisz zakupy bez straty czasu, bez stania w kolejce i bez koniecznego kontaktu z pracownikami sklepu.

Jak? Kupowanie z Rossmann GO jest bardzo proste. Wystarczą tylko cztery kroki:

Po pierwsze - wchodząc do sklepu – włącz aplikację i zlokalizuj się za pomocą GPSu lub kodu QR umieszczonego w sklepie (znajdziesz go bez trudu sama lub za pierwszym razem poproś o pomoc obsługę sklepu).

Po drugie – podchodź do półek i swobodnie wybieraj rzeczy, które chcesz kupić. Nie musisz się spieszyć. Każdą wybraną rzecz zeskanuj za pomocą aplikacji, po czym włóż ją do własnej torby. Wybierz tyle rzeczy, ile chcesz. Pamiętaj, że jeśli kupisz 5 towarów, aplikacja sama naliczy ci rabat. Masz już wszystko?

Po trzecie – wybierz formę płatności online. W aplikacji masz do wyboru podpięta kartę płatniczą, Google Pay/Apple Pay, przelew online lub Blik (wcześniej możesz wprowadzić swoje dane, by system wystawił ci fakturę – te dane wprowadzasz tylko raz i zostaną zapamiętane na zawsze). A teraz zapłać.

Jeśli jednak wolisz podejść do kasy, z aplikacją też możesz to zrobić. Nie będziesz musiała wykładać zakupów na ladę. Rossmann GO przygotuje ci jeden wspólny kod dla wszystkich zeskanowanych wcześniej towarów. Wystarczy, że go podasz przy kasie i zapłacisz jak chcesz – kartą lub gotówką.

Po czwarte – zakupy masz już spakowane, więc teraz możesz wyjść ze sklepu. Fakturę online otrzymasz przez aplikację.

Z Rossmann GO nie czekaj w kolejce. Skanuj przy półce i płać w aplikacji. To proste. Wypróbuj raz, a nigdy nie będziesz chciała kupować inaczej.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem drogerii Rossmann