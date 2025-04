Wybór sylwestrowej kreacji nie należy do najprostszych. Każda z nas przecież chce wyglądać modnie, stylowo, wygodnie i inaczej niż koleżanka, bo przecież nie ma niczego gorszego, niże dwie takie same stylizacje na jednej imprezie. Na jakie kreacje warto zwrócić uwagę w tym roku i co zrobić, żeby po świąteczno-prezentowych szaleństwach za nasze sylwestrowe stroje zapłacić później? Podpowiadamy!

Reklama

Cekiny! Wszędzie cekiny!

To trend, który co roku odżywa w okresie Sylwestra. Mieniące się cekiny i metaliczne akcenty możesz nosić na wiele sposobów. Świetnie sprawdzą się jako total look w postaci sukienki, ale też w zestawie koszulka-cekinowa spódnica. Jeśli nie jesteś fanką błyskotek w stroju, to postaw na modne, cekinowe dodatki, na przykład w postaci szpilek, torebki czy kolczyków!

Modny kombinezon

Jeśli należysz do grona osób, które stawiają na wygodne stylizacje, najlepiej z grupy tych "nie tylko na jeden raz", to pomyśl o kombinezonie w modnym kolorze, na przykład w odcieniu burgundu, czerni, czy w panterkę. Do tego dopasuj piękne szpilki! Kreacja gotowa!

Wiecznie modna mała czarna

Ten klasyk sprawdzi się zawsze i wszędzie. Postaw na czarną sukienkę maxi z koronkami lub małą czarną. Możesz też zdecydować się na spodnie lub czarny kombinezon. Do tego dobierz odważniejsze dodatki, na przykład cekinową torebkę lub klasyczną chanelkę.

Zwierzęcy drapieżny print

Na Sylwestrowej imprezie możesz pokazać pazur. Postaw na najmodniejszy print tego sezonu i wybierz sukienkę lub kombinezon w panterkę lub z motywem skóry węża. Tego typu stylizacje znajdziesz niemal w każdej sieciówce!

Gdzie znaleźć najlepsze stylizacje na Sylwestra?

My jesteśmy wierne zakupom on-line. Nie tracisz czasu na dojazd, nie musisz szukać miejsca parkingowego i nie denerwujesz się tłumami, które tak jak ty szukają czegoś wyjątkowego na ten jedyny w swoim rodzaju wieczór. Pomyśl o zakupach przez Internet, które zrobisz w domu, w kawiarni czy w drodze do pracy. Wygodnie, bez stresu i o dowolnej porze.

Jeśli Gwiazdkowe prezenty spowodowały, że w twoim portfelu widnieją pustki i teraz obawiasz się, że na imprezę sylwestrową będziesz musiała wybrać się w czymś starym, to mamy dla ciebie rozwiązanie!

Nie musisz mieć gotówki, by kupić wymarzoną stylizację. Wystarczy, że zrobisz zakupy w swoim ulubionym sklepie internetowym tak, jak zawsze. Przy finalizowaniu transakcji wybierz metodę płatności „Kupuj teraz – zapłać później”. Teraz nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na przesyłkę. Za zakupy zapłacisz później!

"Kupuj teraz - zapłać później" - poznaj szczegóły

Nie musisz się zastanawiać, czy obecnie stać cię na wymarzony przedmiot. Dzięki "Kupuj teraz - zapłać później" (kupujteraz.pl) możesz skorzystać z odroczonej zapłaty, a z zakupu możesz cieszyć się od razu. Dzięki funkcji "Kupuj teraz - zapłać później" będziesz mogła odroczyć płatność na 21 lub 30 dni. Nie zapłacisz za to nawet złotówki! Jeśli nie będziesz mogła pozwolić sobie na jednorazową spłatę, to wystarczy, że rozłożysz sobie raty na 12 miesięcy o bardzo niskim oprocentowaniu. "Kupuj teraz - zapłać później" finansuje zakupy aż do 2.000 złotych!

Obawiasz się, że zamówiony przedmiot nie spełni twoich oczekiwań lub nie będzie zgodny z opisem? Nie musisz się już martwić czasochłonnymi procedurami i czekać na zwrot gotówki. Wystarczy, że odeślesz towar sprzedawcy w ustalonym przez niego terminie. To wszystko! Koniec z zamrożonymi środkami na koncie.

Proste, szybkie, wygodne i bezpieczne! Teraz możesz pozwolić sobie na zakupy w każdym momencie!

Materiał powstał przy współpracy z marką KupujTeraz