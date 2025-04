Płyn micelarny marki Be Beauty Care do skóry suchej i wrażliwej, normalnej oraz mieszanej i tłustej jest teraz dostępny na promocji w Biedronce za 4,99 zł.

Płyn micelarny Be Beauty Care za 4,99 zł

Od 24.08 przez tydzień można zaopatrzyć się w bestsellerowy produkt - płyn micelarny marki Be Beauty Care o pojemności 400 ml za cenę 4,99 zł. Jest to wyjątkowa okazja, a promocja obejmuje każdy wariant kosmetyku:

matujący do skóry tłustej i mieszanej,

nawilżający do skóry normalnej,

łagodzący do cery suchej i wrażliwej.

fot. Materiały prasowe

Płyn micelarny Be Beauty Care zawiera ekstrakty roślinne oraz substancje łagodzące, o dobroczynnym wpływie na skórę. Produkty tej marki zmieniły nieco szatę graficzną, a płyn micelarny wcześniej był dostępny w pojemności 200 ml. To tzw. produkt must-have, podobnie jak kultowa maskara za 12 zł z Biedronki. Płyn Be Beauty Care od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością i uznaniem, bo spełnia wszystkie zadania:

usuwa makijaż, nawet najlepszy rozświetlający korektor pod oczy z Rossmanna,

zmywa zanieczyszczenia,

pozostawia cerę gładką i odświeżoną,

przygotowuje skórę do kolejnego etapu pielęgnacji,

pełni funkcję toniku,

nie pozostawia uczucia ściągnięcia skóry.

Płyn micelarny to urodowy niezbędnik - ten usuwa nawet wodoodporny tusz, dlatego zyskał miano bestsellera, o czym można przeczytać na forum Wizażu:

Niebieski płyn micelarny be beauty skutecznie usuwa makijaż, nawet wodoodporny. Nie szczypie w oczy, nie podrażnia skóry. Według mnie wypada o wiele lepiej od tego różowego. Niebieski bardzo dobrze oczyszcza twarz. Jest przyjemny w użyciu. Zapach delikatny, niedrażniący. Płyn nie wysusza skóry, buzia wygląda ładnie, nie jest ściągnięta, czy czerwona. Ja go bardzo lubię i na zakupach zawsze sięgam po butelkę o pojemności 400 ml , gdyż wiem , że na pewno wykorzystam. Duży plus za cenę i dostępność - napisała Moniula93.

Zmywam tym płynem makijaż oczu, jak się trafi to również szminkę. Całkowicie rozpuszcza kolorówkę, nie trzeba trzeć, nie podrażnia oczu. Próbowałam kilka innych płynów micelarnych i byłam zdziwiona, że bezproblemowe rozpuszczanie makijażu i niepodrażnianie oczu to wcale nie jest standard wśród takich produktów, dlatego już nie kombinuję. Ogółem ten płyn, tak jak jego brat żel micelarny, spełnia wszystkie swoje funkcje. Cena niska, kupuję w Biedronce od wielu lat - wyznała forumowiczka.

