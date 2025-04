Szukasz modnych sneakersów na wiosnę? W Biedronce znajdziesz teraz wyjątkową okazję. Takie przeceny zdarzają się naprawdę rzadko, radzimy więc się spieszyć. Tylko do 21 marca kupisz w sieci dyskontów najmodniejsze sneakersy marki Puma - i to w bardzo okazyjnej cenie.

Oferta obejmuje tylko wybrane sklepy, dlatego warto rozeznać się, zanim wyruszysz na zakupy.

Sneakersy Puma w Biedronce

W biedronce kupisz naprawdę wiele różnych modeli i kolorów kultowych sportowych butów. Nasi faworyci? Zdecydowanie sneakersy w kolorze khaki wiązane szeroką wstążką oraz różowe buty na podwyższonej podeszwie.

Doskonale będą pasować do wszystkich codziennych stylizacji. Do tego są wyjątkowo wygodne - nawet w sneakersach na koturnie będziesz czuć się komfortowo. Mają miękką wyściółkę, a do tego są naprawdę trwałe. Te buty Pumy z pewnością starczą na wiele sezonów.

Sneakersy wiązane wstążką to prawdziwy hit. Nie tak dawno temu Puma wypuściła serię creepersów sygnowanych przez samą Rihannę. Teraz możesz kupić najnowsze i najmodniejsze modele w naprawdę kuszącej cenie. Kto by nie skorzystał z takiej okazji?

Sneakersy dostępne w Biedronce kosztują 149 złotych. Nie jest to wyjątkowo mało, ale regularne ceny niektórych z dostępnych tam modeli dochodzą nawet do 110 euro, czyli w przeliczeniu na naszą walutę - około 450 złotych. Pojawiło się tam też wiele modeli, które nie są jeszcze dostępne w sprzedaży w naszym kraju. Tym bardziej warto teraz się pospieszyć, póki są jeszcze dostępne.

