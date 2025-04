Lidl nie przestaje nas zaskakiwać. Już przyzwyczaiłyśmy się, że najmodniejsze ubrania i dodatki można kupić tam w niskich cenach. Świetnym przykładem jest ramoneska z Lidla za 85 zł, kurtka dżinsowa za 65 zł czy baleriny za 25 zł. Jednak kultowe sneakersy Fila nawet dla nas były sporym zaskoczeniem. Jakie modele można kupić w popularnym dyskoncie i ile kosztują?

Sneakersy D Formation Wmn Fila w Lidlu

Sneakersów nie ma sensu szukać w trendach na wiosnę i lato 2020. Jednak od lat cieszą się ogromną popularnością i gwarantujemy, że w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie. Dlaczego? Bo to najwygodniejsze buty na świecie, które można nosić do garnituru i eleganckiej sukienki.

W Lidlu można kupić 2 modele sneakersów Fila. Pierwsze to D Formation Wmn, które zyskały już miano klasyków. Przyciągają uwagę dzięki oryginalnemu wyglądowi, mają grubą podeszwę w kształcie zębatki i miękką wyściółkę frotte pochłaniającą wilgoć. Wydają się bardzo masywne i ciężkie, ale rzeczywistości są lekkie i bardzo wygodne.

Obecnie możesz je kupić w sklepie internetowym marki. Są dostępne w rozmiarach 36-41 i kosztują 349 zł.

Sneakersy Mindblower Wmn Fila w Lidlu

Te wygodne i lekkie sneakersy nawiązujące stylistyką do szalonych lat 90. będą świetnym uzupełnieniem wiosennych i letnich stylizacji. Przyciągają uwagę oryginalnym i ponadczasowym wzornictwem odwołującym się do miejskich trendów.

Czubek buta jest zabezpieczony gumowym noskiem, który chroni go przed szybkim zniszczeniem. Logo przechodzi płynnie z buta na podeszwę i przypomina graffiti. Te sneakersy są bardzo dobrze wyprofilowane, dzięki temu znakomicie przylegają do stopy.

W Lidlu dostępne są w 2 wersjach kolorystycznych - różowe i granatowe. Dostępne są w rozmiarach 36-41 i kosztują 279 zł. Można je kupić tylko w sklepie internetowym.

