Sneakersy od kilku sezonów cieszą się szczególnym powodzeniem wśród wielbicielek mody. Instagramerki lansują je w stylizacjach eleganckich i bardziej casualowych. Jeden model szczególnie przypadł im do gustu.

Chodzi o klasyczne sneakersy Adidas Superstar, które kochają fashionistki i gwiazdy na całym świecie. Co sprawia, że są tak wyjątkowe? Ich uniwersalność. Pasują do wszystkich kreacji i z powodzeniem zastąpią klasyczne trampki, baleriny, a nawet szpilki.

Gdzie kupić tanio Adidas Superstar?

Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Teraz kultowy model sportowej marki możesz upolować na wyprzedaży. W sklepie e-obuwie kosztują 399 zł, a teraz możesz je kupić za 279 zł. Łatwo policzyć, że możesz zaoszczędzić ponad 100 zł.

Do wyboru masz kilka wersji kolorystycznych. Możesz postawić na klasykę i wybrać biel lub czerń. My jednak polecamy wybrać model pastelowymi wstawkami. Brzoskwiniowe, błękitne, jasnoszare - decyzja należy do ciebie.

fot. Materiały prasowe

Superstar świetnie wyglądają z casualowymi stylizacjami w miejskim stylu. Jeansy, t-shirt i klasyczny trencz będą z nimi idealnie współgrały. Buty równie dobrze sprawdzą się w zestawieniu ze zwiewnymi sukienkami. Sportowe sneakersy nadadzą im nowoczesności i pazura.

