Księżna Kate od lat jest uznawana za ikonę stylu naszych czasów. Żona księcia Williama stawia na klasyczne stylizacje, na które składają się ponadczasowe wzory, kolory i fason. Jest ceniona za duże wyczucie mody, ale też roztropne podejście do ubrań. Zdarza się, że kilka razy pokazuje się publicznie z tych samych rzeczach, a także, że kupuje w sieciówkach. O najnowszej sukience księżnej Kate rozpisują się modowe portale na całym świecie.

Księżna Kate w czerwonej sukience z Zary

Księżna Kate, choć może sobie pozwolić wyłącznie na rzeczy z najdroższych światowych domów mody, to chętnie wybiera sieciówki. Co więcej, chętnie i z dużym wyczuciem miksuje ubrania popularnych marek z tymi od projektantów. Efekt? Za każdym razem wygląda perfekcyjnie!

fot. ONS.pl

W czasie oficjalnej wizyty w Walii księżna Cambridge miała na sobie czerwoną sukienkę Zary. To dzianinowa sukienka o długości midi, z długimi rękawami i okrągłym dekoltem. To ponadczasowy, a jednocześnie - ze względu na kolor - bardzo kobiecy model. Przygaszony odcień czerwieni to kolor, którym dobrze wyglądają zarówno brunetki, jak i blondynki.

Niestety sukienka, którą miała na sobie księżna Kate, nie jest już dostępna w sprzedaży. Prawdopodobnie pochodzi z jednej z wcześniejszych kolekcji marki. Jednak wiele podobnych można znaleźć w ofercie innych sklepów.

Do sukienki z Zary księżna dobrała dopasowany, dwurzędowy, granatowy płaszczyk ze złotymi guzikami. To wyprzedażowy model marki Hobbs, za który obecnie trzeba zapłacić około 1300 zł. Stylizację uzupełniła apaszka w dość nietypowy deseń, bo w... serduszka. To dodatek z kolekcji Beulah London, który kosztuje około 590 zł.

Do tego czerwona torebka, idealnie dopasowana kolorystycznie do sukienki, a także wysokie, czarne, zamszowe kozaki, w których księżna była widywana już wcześniej. Całość wyglądała bardzo elegancko (duet czerwieni i granatu zawsze się sprawdza), a jednocześnie nowocześnie, dzięki apaszce w oryginalny deseń.

