Księżna Kate od lat uznawana jest za ikonę stylu. Żona księcia Williama z wielką starannością dobiera swoje stylizacje, które są zawsze szeroko komentowane przez redaktorów i stylistów z całego świata. Księżna chętnie nosi ubrania znanych projektantów, ale sięga również po ubrania z sieciówki. Po raz kolejny wybrała Zarę.

Księżna Kate w spodniach culottes z Zary

Księżna Kate pojawiła się oficjalnej imprezie SportsAid, która odbywała się w londyńskim Stratford. Wydarzenie było poświęcone promowaniu oraz wspieraniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Księżna Cambridge nigdy nie kryła swojej wielkiej pasji do sportu, więc z wielką przyjemnością wzięła udział w spotkaniu. Co więcej, sama chętnie uczestniczyła w niektórych formach aktywności.

Tego dnia księżna miała na szerokie spodnie o długości 3/4, czyli tzw. culottes. Model, który wybrała, pochodzi z oferty wyprzedażowej marki Zara. To nie pierwszy raz, kiedy żona księcia Williama pokazuje się publicznie w ubraniach z sieciówek.

fot. Ons.pl

Księżna miała na sobie kuloty w kolorze głębokiej zieleni oraz bluzkę w dopasowanym kolorze. Stylizację uzupełniły białe sneakersy z zielonymi wstawkami oraz granatowa marynarka.

Spodnie księżnej Kate pochodzą z zimowej wyprzedaży w Zarze. Obecnie ich cena to jedynie 29,90 zł. Wcześniej trzeba było za nie zapłacić 139,00 zł. To model z wysokim stanem, który doskonale podkreśla okolice talii.

Spodnie typu culottes są w trendach od kilku sezonów, lecz wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie wciąż będą modne (zobacz: Spodnie culottes na wiosnę 2020). Uwaga, kuloty księżnej Kate natychmiast wyprzedały się w polskim sklepie internetowym Zary. Można ich jeszcze poszukać w salonach stacjonarnych marki. Wiele podobnych modeli oferują również inne sieciówki.

fot. Materiały prasowe

Spodnie kuloty można nosić na wiele sposobów. Naszym zdaniem, to idealne spodnie do pracy, ponieważ są bardzo wygodne, nie krępują ruchów (można w nich nawet uprawiać sport jak księżna Kate!). Pasują do tradycyjnych białych koszul, zwiewnych bluzeczek oraz szpilek. Możesz również zdecydować się na mniej zobowiązującą stylizację z t-shirtem i butami sportowymi.

