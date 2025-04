Krótkie spodenki- must-have na ciepłe miesiące

Dzisiaj krótkie spodenki nie są już tylko elementem stroju sportowego, ale również mogą stanowić element eleganckiego stroju. Szorty na lato są świetnym zamiennikiem np. spódnicy, w szczególności podczas ciepłych miesięcy.

Reklama

Wybierz się na sezonowy shopping z Polki.pl - same nowości

W sklepach znajdziecie nieskończoną ilość wzorów szortów na każdą okazję. Szorty dżinsowe, w szczególności te z przetarciami sprawdzą się podczas mniej oficjalnych okazji, na co dzień. Podobnie jak modele w sportowym stylu. Te dla kontrastu można łączyć z elegancką koszulą i botkami - moda na athleisure wciąż trwa.

Krótkie spodenki - jakie są modne?

Hitem sezonu są wciąż modele w stylu lat 70. czyli szorty z wysokim stanem. Ten wzór doskonale wyszczupla i wydłuża nogi. Oprócz tego modne są modele w postaci spódnicospodni. Krótkie spodenki z szerokimi, rozkloszowanymi nogawkami to coś dla miłośniczek ekstrawagancji. Te w połączeniu z dopasowaną kolorem marynarką będą prezentować się fantastycznie. Jak letni garnitur.

Poznaj najnowsze trendy na wiosnę i lato

1. sportowe szorty Hilfiger Denim, ok. 399 zł, 2. jeansowe szorty H&M, ok. 99 zł, 3. czarne szorty z przetarciami Levi's, ok. 199 zł, 4. kolorowe szorty z wysokim stanem & Other Stories, ok. 290 zł - kolaż Polki.pl

Szorty - z czym je nosimy?

Podobnie, jak wszystko inne - z czym nam się żywnie podoba. Oczywiście radzimy dobierać długość nogawek do okazji, podobnie jak wzór. Ale jeśli macie ochotę nosić ultra krótkie spodenki do pracy - nikt wam tego nie zabroni. No może jedynie etykieta firmy :)

Trampki do szortów wyglądają świetnie - jak je stylizować?

Gwiazdy szorty najczęściej stylizują z botkami. Ten element kontrastu świetnie wpisuje się w najnowsze trendy. Oversize'owa koszula z szortami w stylu Vanessy Hudgens świetnie sprawdzi się w biurze podczas upalnych dni. Zaś spodenki z wysokim stanem i crop top w stylu Gigi Hadid na randce - tylko dla odważnych!

Ariel Winter znana ze "Współczesnej Rodziny" stawia na codzienny look w casualowym stylu. Sportowe buty i bluza tworzą spójną całość. Podobnie jak modelka Alice Dellal, która dżinsowe szorty łączy ze skórzaną kurtką i cieżkimi butami na platfromie. Bardzo rockowo!

Od lewej: Gigi Hadid, Kim Kardashian, Vanessa Hudgens, Ariel Winter, Alice Dellal - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Reklama

Spodnie dresowe są hitem - gdzie je kupisz?