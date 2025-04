To modna sukienka na jesień, która sprawdzi zarówno do pracy, jak i na wieczór. Jest uniwersalna, szalenie kobieca, wygodna i bardzo na czasie. Wszystko za sprawą stylowej satyny oraz koloru, który wpisuje się w trendy kolorystyczne na jesień i zimę 2019/2020.

Satynowa sukienka z Zary hitem Instagrama

To koszulowa sukienka w unowocześnionym wydaniu. Ma klasyczny kołnierz, dekolt w serek oraz rękawy z mankietami. Od tradycyjnego fasonu różni ją asymetryczna długość oraz ozdobna zakładka. Warto zaznaczyć, że sukienka została uszyta z ekologicznej wiskozy. To tkanina, która bardzo dobrze się nosi, jest przewiewna i przyjazna skórze.

Na uwagę zasługuje pastelowy odcień błękitu, który idealnie współgra z modnym satynowym materiałem. Cena tej modnej sukienki to 199,00 zł. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XL.

Koszulowe sukienki to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. To fason, który pasuje na wiele okazji, ale przede wszystkim doskonale leży na każdym typie sylwetki. Dlatego od kilku sezonów, sukienki tego typu wróciły do łask. Kobiety kochają je za uniwersalność i ponadczasowość.

Jak nosić koszulową sukienkę? To rzecz, która nie potrzebuje szczególnej oprawy. Do pracy zestaw ją ze szpilkami lub czółenkami. Jesienią i zimą, dobierz do niej kozaki. Najlepiej zamszowe, bo szorstki zamsz będzie idealnie kontrastował ze śliską satyną.

Na mniej zobowiązujące okazje szpilki zastąp sneakersami. Dobierz do nich jeansową kurtkę, miejski plecak, a także modny dziewczęcy dodatek, np. hitową welurową opaskę. P.S. Satyna świetnie wygląda w towarzystwie delikatnej złotej biżuterii, która pięknie połyskuje na jej tle.

