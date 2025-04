Koszulową sukienkę w kwiaty z Zary pokochały Instagramerki - a my zupełnie się im nie dziwimy. Ma piękny, bardzo modny wiosną delikatny różowy kolor oraz romantyczny wzór w kwiaty. Do tego można ją kupić na wyprzedaży.

Koszulowa sukienka w kwiaty z Zary za 89,90 zł

Wbrew pozorom wcale nie musisz mieć figury modelki, by dobrze prezentować się w koszulowej sukience z Zary. Jest tak skrojona, że pasuje do każdej sylwetki. Dlatego właśnie możesz kupić ją w rozmiarach od XS do nawet XXL.

fot. Materiały prasowe

Mini koszulowa sukienka z Zary to idealny wybór na co dzień. Sięga do połowy uda, ma uroczy, falbaniasty kołnierzyk-stójkę oraz bardzo modne bufiaste rękawy. Jest uszyta ze strukturyzowanej tkaniny, dzięki czemu zmarszczki i zagniecenia (o które łatwo szczególnie latem) będą mało widocznie nawet po całym dniu siedzenia przy komputerze.

Na dole sukienki znajdują się urocze proste zakładki-falbanki, które oprócz funkcji dekoracyjnej pełnią też jeszcze jedną ważną rolę - doskonale odwracają uwagę od drobnych mankamentów figury. Uroczy wzór w żółte róże dodaje jej uroku.

Materiał, z którego została uszyta, to 100-procentowa bawełna. Sukienka jest więc nie tylko piękna, ale przede wszystkim przewiewna, dobrze chłonąca wilgoć, a do tego jest miła w dotyku. Koszulowa sukienka w kwiaty z Zary, jest dostępna w sklepie internetowym marki i kosztuje tylko 89 zł - została przeceniona ze 199 zł.

Tę sukienkę z Zary pokochały również Instagramerki. Chociaż jej kształt zdecydowanie nie należy do klasycznych, doskonale wpisuje się we wszystkie aktualne trendy. W sezonie wiosna-lato 2020 bufiaste rękawy wiodą prym, a im są większe, tym lepsze.

Jak nosić koszulową sukienkę z Zary?

My polecamy łączyć ją z innymi hitowymi dodatkami tego sezonu - szczególnie wysokimi kowbojkami oraz skórzanymi eleganckimi torebkami noszonymi tuż pod biustem. W ten sposób z pewnością stworzysz zestaw, obok którego będzie bardzo trudno przejść obojętnie.

Sukienka doskonale pasuje do stylu boho. Pamiętaj jednak, że przy tak ozdobnej sukience więcej znaczy mniej. Idź śladem Instagramerek i postaw na gustowny kapelusz i biżuterię - szczególnie pierścionki, a w lato - bransoletki na kostkę. W tym wydaniu będzie doskonale wyglądać z espadrylami lub klapkami typu mule.

