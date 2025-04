Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że koszulki w tym stylu są wielkim hitem. Noszą je ludzie niezależnie od wieku i pozycji społecznej. Obok klasycznych t shirtów damskich i męskich najmodniejsze są modele z aplikacjami. Własnymi nadrukami, hasłami, logotypami i grafikami 3D. Normalnością jest noszenie koszulek z wizerunkiem ukochanego pupila, zespołu czy drużyny piłkarskiej. Dzięki nim właśnie manifestujemy swoje upodobania, to one dają komunikaty do otoczenia - kim jesteśmy.

Koszulka z nadrukiem to must-have. Jak ją stylizować?

Historia koszulek z nadrukami sięga aż lat 40. XX wieku, kiedy to po raz pierwszy stworzone zostały na zapotrzebowanie amerykańskiego wojska. Później pierwsza w historii koszulka została zamieszczona na okładce magazynu LIFE. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Może ich forma nie ewoluowała - wciąż są w kształcie litery "T", jednak przekaz i zastosowanie - bardzo. Niegdyś element stroju codziennego, przede wszystkim męskiego. Teraz hit na wybiegach mody i czerwonych dywanach. Koszulki z nadrukiem nosimy do pracy i na wieczorne wyjścia. Faceci stylizują je z do marynarek i garniturowych spodni, a my do tiulowych spódnic i koktajlowych spodni. Dowolność jest ogromna. W końcu współczesna moda nie zna granic.

Aktualnie hitem są przede wszystkim modele - walczące. To znaczy, że hasła i symbole zawarte na koszulkach niosą za sobą przesłanie. Pokazują postawę i poglądy polityczne swojego właściciela.

Koszulki patriotyczne - hit czy kit?

Niestety często symbole zawłaszczane są przez pewne grupy społeczne. W Polsce najpopularniejsze są koszulki patriotyczne, które wykorzystują najbardziej wyniosłe symbole narodowe. Orzeł Biały, barwy narodowe, wizerunek Polski Walczącej czy Nieznanego Żołnierza. Niektóre z nich są jednak zbyt odważne i mogą być wręcz obraźliwie. Dlatego, jeśli chcecie kupić koszulki patriotyczne, zastanówcie się dwa razy. A jeśli już ją macie to wybierajcie odpowiednio okazje do jej noszenia. T-shirt z nadrukiem "Śmierć wrogom ojczyzny" jest agresywny i nawołuje do nienawiści. A czy patriotyzm na tym właśnie polega?

Przykłady koszulek patriotycznych - kolaż Polki.pl

t-shirt to niezbędnik w garderobie każdej z nas

Koszulki klubów piłkarskich

Koszulki klubów piłkarskich od jakiegoś czasu są coraz bardziej popularne nie tylko wśród zapalonych kibiców. Odpowiednio wystylizowane nadają się doskonale na codzienne stylizacje. Koszulki baseballowe, piłkarskie i koszykarskie to najpopularniejsze z nich. Zagraniczne gwiazdy na kanwie najnowszych trendów oversize - koszulki klubów piłkarskich i nie tylko noszą jako tuniki i sukienki. Co wy na to? Może warto zamienić koszulki damskie basic na coś z nadrukiem?

Najmodniejsze w sezonie koszulki z nadrukami to...