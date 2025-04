Klasyczne koszule możecie nosić przez cały rok. Sprawdzą się w każdej sytuacji. Idealne do pracy, jak na na wieczór. Wystarczy tylko znaleźć właściwy model, w którym dobrze wyglądacie i najlepiej się czujecie.

Modne koszule z Solar

Koszule nadal królują w damskiej szafie. W najnowszej kolekcji Solar możecie znaleźć bardzo modne koszule damskie o szerokich mankietach przy rękawach, a także te z ozdobnym wiązaniem przy dekolcie.

My niezmiennie kochamy białe koszule. To bardzo wdzięczny elementem wielu stylizacji i typowe ubranie bazowe, które w zależności od dodatków zmieni swój charakter. Podobnie, jak błękitna koszula.

Biała koszula jest niezawodna, gdy musicie się ubrać w zgodzie z biurowym dress codem. Dobierzcie do niej materiałowe spodnie lub ołówkową spódnicę do kolan oraz żakiet. W tym zestawie będziecie się prezentować bardzo profesjonalnie. Jeśli dodatkowo postawicie na takie kolory jak granat lub czerń, na pewno wzbudzicie zaufanie klientów i kontrahentów.

Biała koszula do jeansów? Czemu nie! To najprostszy sposób na look w stylu casualowym. Wyglądacie stylowo, ale też na luzie i o to chodzi! Możecie przód schować do spodni, a tył wypuścić swobodnie. Nie zapomnijcie, że obuwie powinno być dość eleganckie. Mogą to być kolorowe szpilki, ale sprawdzą się również znacznie wygodniejsze botki czy mokasyny.

Czy grzeczna biała koszula może wyglądać niegrzecznie? Owszem! W końcu to ubranie uniwersalne! Wystarczy, że włożysz do niej skórzaną spódnicę lub spodnie. A zamiast żakietu ramoneskę. Biżuterię mogą zastąpić rzemienie i skóra z ćwiekami.

Nam szczególnie do gustu przypadła długa koszula z imitacji zamszu. Taką koszulę można modelować przewiązując ją paskiem – na wysokości bioder lub w talii. To świetna opcja dla pań, które mają mało kobiece kształty. Znakomicie wygląda solo jako minisukienka, w duecie z wąskimi spodniami jako tunika albo narzucona rozpięta na sukienkę jako wdzianko. Możliwości są nieograniczone, a wy będziecie mieć świetną zabawę przy tworzeniu kolejnych stylizacji.

