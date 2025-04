Koszula to element garderoby, który na stałe wszedł do damskiej szafy. Obok dżinsów, eleganckich szpilek, trencza i małej czarne to klasyk, który powinna mieć każda stylowa kobieta.

Modne koszule Reserved

Tak naprawdę tylko od nas zależy jaki model wybierzemy. W sezonie jesień zima na topie są koszule w kratę i te zdobione kwiatowym motywem. Jednak my w tej dziedzinie jesteśmy tradycjonalistkami i stawiamy na klasykę. Wybieramy białą koszulę, która jest najbardziej uniwersalnym ciuchem, jaki znamy.

Warto wspomnieć, że pierwsze koszule pojawiły się już w czasach średniowiecznych. Początkowo był to ubiór w kształcie krzyża, uszyty z prostokątnych kawałków płótna i był używany jako bielizna, a przez ubogich, jako strój codzienny.

Koszula swój prawdziwy rozkwit przeżyła w latach 90., gdy stała się jednym z podstawowych elementów ubioru bardzo dużej liczby kobiet. Jednak klasyczną białą koszulę docenili już znacznie wcześnie ludzie związani ze światem mody - Coco Chanel czy Yves Saint Laurent. Dla nich prawdziwie elegancką można było być jedynie w bluzce koszulowej i spódnicy.

Obecnie można powiedzieć, że biała koszula jest fundamentem mody basic. Pamiętacie, że elegancja wynikająca z wyrafinowanej prostoty nigdy nie straci swoich fanów.

