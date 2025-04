Koszule i tuniki to uniwersalny element garderoby, który możecie nosić na wiele różnych sposobów, na różne okazje i co najważniejsze 356 dni w roku. Klasyczne modele będą odpowiednie do pracy. Te swobodne sprawdzą się na co dzień, a zdobione koronką czy falbanami będą odpowiednie na specjalne okazje.

Modne koszule i tuniki Promom

W kolekcji Promod znajdziecie wiele ciekawych propozycji na jesienne i zimowe miesiące. Jeżeli chcecie wyglądać modnie i stylowo to zdecydujcie się na haftowane modele. W naszej galerii znajdziecie zarówno koszule, jak i tuniki zdobione tym wciąż modnym detalem. Nam wpadły w oko tuniki w stylu boho, które świetnie będą prezentować się ze zwykłymi dżinsami. Kochamy ten styl.

Jeśli nie lubicie haftów, to może spodobają się wam motywy kwiatowe? To nic, że zima. Kwiaty poprawią nastrój każdej kobiecie, nawet te na bluzce. I nie zapominajcie o tym, że są bardzo kobiece. Z powodzeniem możecie je nosić do pracy do kostiumu lub garnituru. A na wieczór z czarnymi cygaretkami i szpilkami.

Miłośniczki klasyki znajdą też coś dla siebie. Klasyczne koszule, bo o nich mowa, możecie adaptować na swój sposób.To typowe ubranie bazowe, które w zależności od dodatków zmieni swój charakter.

Zaś na świąteczną kolację idealna będzie bordowa koszula z koronką wzdłuż rękawów. Pasuje zarówno do eleganckich spodni, jak i spódnic.

