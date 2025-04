Koszule damskie na noc - a wy w czym śpicie?

Komfort snu w dużej mierze zależy od tego w czym śpimy. Oczywiście najlepiej wybierać koszule nocne z naturalnych materiałów. Te pozwolą skórze oddychać i odpoczywać. Koszula nocna powinna być również luźna, nie uciskająca ciała w żadnym miejscu. Dzięki temu limfa w czasie snu będzie miała łatwy przepływ. W końcu przez cały dzień męczymy się w obcisłych rurkach, uciskających biustonoszach czy rajstopach. Chociaż w nocy możemy dać sobie odpocząć. Ale co na to nasz zmysł estetyczny?

Pierwsze koszule nocne zostały przedstawione w magazynie The Workwoman's Guide, który został opublikowany w XIX wieku w Londynie. Na łamach tego pisma zostały opisane pierwsze, dopuszczalne rodzaje bielizny nocnej, która jak można się domyślić była mocno zabudowana, po kołnierzyk z falbanką. Całe szczęście dzisiaj mamy w mieszkaniach ogrzewania i kilometry materiału okalających ciało już nie są potrzebne.

Jakie koszule nocne są teraz modne?

Przez jakiś czas modnie było spać w t-shirtach i seksownych majteczkach. Jednak po trochu koszule nocne wracają w łaski i noszą je nie tylko dojrzałe kobiety. W sklepach znajdziecie szeroki wybór modeli na każdą figurę i każdy gust. Są i kroje maxi, jak i mini. Łatwo kupicie eleganckie ozdobione koronkami i z przeźroczystych tkanin, jak i te dziewczęce z bawełny z motywem kreskówkowych bohaterów.

W tym sezonie największym hitem są koszule nocne, jak sama nazwa wskazuje o kroju - koszuli. Bawełniane lub jedwabne modele z kołnierzykiem są wyjątkowo eleganckie, ale i sexy. Wszystko zależy ile rozepniesz guzików :) Oprócz tego coraz bardziej popularne są modele do ziemi. Takie, które oglądamy w filmach sprzed lat. Projekty te przeznaczone są przede wszystkim dla wysokich kobiet, a także tych, które uwielbiają elegancję nawet w łóżku.

Koszule nocne bawełniane vs sexy

Jeśli kochacie klimat duńskiej koncepcji hygge najlepszym rozwiązaniem dla was będą wygodne i przytulne koszule z bawełny. Pastelowe kolory, przyjemna tkanina i krój sprawią, że będziecie się czuły wyjątkowo komfortowo. Do tego jedynie ciepłe skarpety i cały dzień można spędzić w piżamie. Jednak te, które lubią czuć się sexy w łóżku na pewno postawią na koszule nocne w wersji mini z koronkami i siateczkami pokazującymi ciałko. Tych w sklepach nie brakuje. A ponadto doskonale sprawdzą się jako pomysł na prezent. Każda kobieta powinna mieć w swojej szafie chociaż jedną koronkową koszulkę, by w razie potrzeby zamienić się w femme fatale. Co wy na to?

