Jeszcze kilka lat temu panterka i cętki nie były zbyt lubianym wzorem i kojarzyły się raczej z kiczem i kiepskim gustem niż przemyślanym, stylowym lookiem. Do ich powrotu z początku wszyscy podchodzili ze sporą rezerwą, ale z czasem zyskały na popularności i stały się najbardziej pożądanym deseniem ze wszystkich.

Reklama

Kochamy je w każdym wydaniu, ale trzeba przyznać, że to sukienki i koszule w cętki cieszą się największym uznaniem. W sklepach online znajdziesz ich mnóstwo - ale jaki model wybrać dla siebie, by wyglądać naprawdę dobrze? W Lidlu i H&M znalazłyśmy piękne modele, które prawie niczym się nie różnią - oprócz ceny.

Koszula w cętki z Lidla i H&M - która ładniejsza?

Prosty krój to idealne tło dla takiego wzoru, dlatego zamiast wymyślnych falban i kokard wybierz minimalistyczne formy. Koszula w cętki z Lidla to doskonały przykład na to, jak nosić ten krój w najlepszy sposób.

fot. Materiały prasowe, od lewej koszula w panterkę Lidl, koszula w panterkę H&M

Chociaż model z H&M ma bardziej klasyczny wzór, to koszula w cętki z Lidla skradła nasze serca. Kosztuje tylko 34,99 zł, czyli ponad 2 razy mniej niż model z H&M, za który przyjdzie nam zapłacić 79,99 zł.

Ma pięknie wykończenie - szczególnie dół koszuli z Lidla przykuł naszą uwagę. Z przodu jej poły mają okrągłe wykończenie, zaś tył koszuli jest nieco dłuższy i kwadratowy. Dzięki asymetrycznemu krojowi wyszczupla optycznie sylwetkę.

Koszula w cętki z Lidla ma klasyczny kołnierzyk i lekko zwężane rękawy wykończone mankietami. Jest uszyta z wyjątkowo miękkiej wiskozy, przyjaznej dla nawet najbardziej wrażliwej skóry. Możesz kupić ją w rozmiarach 36-46, z pewnością więc znajdziesz model idealny dla siebie.

Reklama

To też może cię zainteresować: