W aktualnej gazetce Biedronki są promocje na kosmetyki popularnych marek, w tym kultowego brandu Dove. Promocją objęte są wszystkie produkty, a drugi kupisz z 50% rabatu.

Reklama

Podczas trwania promocji w Biedronce możesz dowolnie miksować produkty marki Dove - pamiętaj, że połowę ceny zapłacisz za drugi, tańszy kosmetyk. Warto skrupulatnie podjeść do zakupów i ew. kupić na zapas najlepsze z nich - szczególnie warte uwagi są linie do włosów oraz kosmetyki do ciała. Są wydajne i pięknie pachną - w tej cenie warto je przetestować!

fot. Materiały prasowe

Co warto kupić marki Dove na wyprzedaży w Biedronce

Według licznych opinii forumowiczek wizaz.pl i internautek, marka Dove posiada w asortymencie świetne produkty do włosów oraz do ciała. Niezmiennie też świetnie sprzedającymi się produktami są antyperspiranty, które są łagodne dla skóry i skuteczne. Oto lista prawdziwych bestsellerów Dove, które cieszą się setkami pozytywnych recenzji:

Dove, Nutritive Solution, Nourishing Oil Care Shampoo (Szampon do włosów suchych i zniszczonych), cena ok. 13 zł.

Produkt doskonale myje a zawartość olejków wcale nie obciąża. Włosy po umyciu są miękkie wygładzone i odżywiona. Mogłabym nie używać odzywki ale zawsze używam więc nie kuszę losu.

Dove, Hair Therapy, Color Repair Shampoo (Szampon do włosów farbowanych), cena ok. 12 zł.

Dove, Purely Pampering, Żel pod prysznic z mleczkiem migdałowym i hibiskusem (nowa wersja), cena ok. 12 zł.

Opakowanie jest spore ale poręczne i można wygodnie sobie dozować produkt. Dobrze się pieni i myje, nie mam uczucia ściągnięcia skóry po prysznicu. Dla mnie świetny, na pewno kupię ponownie.

Dove, Original, Antyperspirant pielęgnujący w aerozolu 48h, 250 ml, cena ok. 16 zł.

Wyprzedaż w Biedronce potrwa do wyczerpania zapasów lub do zakończenia promocji - 22.08.2020.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Ten podkład za 10 zł z Rossmanna to ideał na jesień

Podkład w sztyfcie za 19 zł działa jak Photoshop

Ten tusz z Rossmanna maksymalnie pogrubia rzęsy bez grudek