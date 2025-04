Koronki są modne od lat! Wszystko dzięki temu, że są bardzo kobiece i seksowne. Mimo tego, że nie pojawiają się w najnowszych trendach to i tak kochają je kobiety na całym świecie. Wbrew pozorom to również bardzo uniwersalny motyw. Ołówkowa spódnica w połączeniu z koronkową bluzką będzie odpowiednia do pracy, ale także na spotkanie z przyjaciółką.

Modne koronki na lato 2016

Naszym zdaniem warto mieć chodć jeden element garderoby wykonany z tego materiału. Jesteśmy przekonane, że jeszcze przez wiele lat będzie bardzo modna. A nawet jak się wam znudzi, pod żadnym pozorem jej nie wyrzucajcie. Moda zatacza koło i zapewne jeszcze kiedyś wróci do łask.

W sklepach znajdziecie obecnie bardzo duży wybór ubrań wykonanych z tego materiału. Oczywiście najwięcej jest sukienek, ale pojawiają się również spódnice, topy, bluzki i koszule. Jeżeli nie chcecie zakładać koronkowe sukienki, to wybierzcie model, który ma jedynie wstawki wykonane z delikatnego tworzywa. Takie rozwiązanie jest fajnym urozmaiceniem stylizacji.

Pamiętajcie jednak, że koronka powinna być dominującym elementem stylizacji. Jest bardzo strojna, dlatego nie lubi towarzystwa innych wzorów.

