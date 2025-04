Mamy czerwiec, a to oznacza letnie wyprzedaże, na których znaleźć można na niej prawdziwe perełki. Należy do nich krótka czarna sukienka z Reserved o kopertowym kroju. Nie dość, że pięknie podkreśla sylwetkę, to jeszcze kosztuje połowę ceny. Teraz zapłacisz za nią tylko 69,90 zł

Czarna sukienka kopertowa z Reserved



Podczas przeglądania wyprzedażowej oferty Reserved wpadła nam w oko krótka kopertowa sukienka. przeceniona jest aktualnie o ponad 40%. Dokładnie z 99,99 zł na 69,90 zł.

Ten model powinien spodobać się większości z kobiet, bo pięknie podkreśla talię i eksponuje biust. Elastyczne drapowanie ładnie opina sylwetkę. Z kolei dekolt w kształcie litery V wydłuża szyje i dodaje lekkości. Nie jest jednak bardzo głęboki, więc sukienkę z powodzeniem możesz nosić zarówno wieczorem, jak i w dzień.

fot. Materiały prasowe, czarna sukienka kopertowa z Reserved, cena 69,90 zł

Mało tego, krój czarnej sukienki z Reserved pozwala ukryć odstający brzuszek i inne mankamenty. Kreacja pasuje do każdego typu sylwetki. Będzie dobrze wyglądał zarówno na bardzo drobnych kobietach, jak i tych w rozmiarze plus size. Reserved oferuje sukienkę w rozmiarach od S do XL.

Kreacja z Reserved jest wykonana z elastycznego, połyskującego materiału. Z boku ozdobiona jest drobnym marszczeniem. Całość sięga do połowy łydki. Na korzyść kopertowej sukienki przemawia też jej niewygórowana cena. Po obniżce ceny kosztuje zaledwie 69,90 zł. Wcześniej trzeba było zapłacić za nią 99,99 zł.

Z czym nosić czarną kopertową sukienkę?



Sukienkę z polskiej sieciówki możesz założyć na wiele różnych okazji. Jej krój świetnie sprawdzi się podczas letniej imprezy rodzinnej lub spotkania z przyjaciółmi, ale też jako elegancka stylizacja na bardziej oficjalne wyjścia. Zestawiaj ją z klasycznymi szpilkami i delikatną biżuterią, albo prostymi sneakersami i trampkami.

Szukasz czegoś dla siebie i na swoją figurę? Nic prostszego! Wejdź na Modago.pl i znajdź idealne dla siebie sukienki letnie.

