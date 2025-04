Do lata jeszcze daleko, lecz internautki już poszukują butów na cieplejsze dni. Aktualnie na topie są klapki z najnowszej kolekcji hiszpańskiej sieciówki. Te klapki na obcasach z dnia na dzień stają coraz popularniejsze. Jednak opinie na ich temat są podzielone. Niektórzy twierdzą, że to murowany hit sezonu wiosna-lato 2020, a inni... uważają, że buty są po prostu brzydkie. Zobacz i oceń sama!

Reklama

Niebieskie klapki na obcasie nowym hitem z Zary

Nowym obiektem pożądania są niebieskie klapki na obcasach. Buty wykonane są z barwionej skóry naturalnej. Mają cholewkę, składającą się z dwóch skrzyżowanych pasków z wypełnieniem, która wygląda jakby była... napompowana. Dodatkowo, na duży palec jest osobny pasek. Podeszwa ma kwadratowy nosek, który będzie bardzo modny w nowym sezonie. Kwadratowy jest również obcas, idealnie wpisując się w trend inspiracji estetyką z lat 90.

Za buty trzeba zapłacić 259,00 zł. Można je kupić w rozmiarach od 36 do 41. Są dostępne w salonach stacjonarnych i w sklepie internetowym. Internautki, którym ten model przypadł do gustu, rzuciły się na zakupy. Dlatego, jeśli tobie również wpadły w oko stylowe klapki z Zary, musisz się pospieszyć. Wkrótce może się okazać, że twój rozmiar się wyprzedał.

Czy będą to najmodniejsze klapki wiosny i lata 2020? Czas pokaże. Jak na razie kupują je głównie modowe blogerki i influencerki, które zamieszczają na Instagramie wiele propozycji stylizacji. Wiele wskazuje na to, że trend się przyjmie. Ponieważ te buty spełniają wszystkie cechy, które mogą sprawić, że buty staną się prawdziwym bestsellerem. Oprócz tego, że są popularne, są również na swój sposób uniwersalne, ponieważ równie dobrze będą wyglądały z jeansami, co z letnimi sukienkami.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków z Zary:

Botki na wiosnę 2020 z Zary - 4 najmodniejsze modele

Płaszcze wiosna 2020 - 4 najmodniejsze modele z Zary

Sukienki z Zary za 29 zł! Kup na zimowej wyprzedaży, noś wiosną

Sukienka z Zary w krowie łaty to kolejny hit marki. Dlaczego?