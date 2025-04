Kombinezon - modny i stylowy

Kombinezon damski wrócił do naszych fach już jakiś czas temu. Jego renesans przypada na lata 70. XX wieku, kiedy to kombinezony były niemal niezbędnikiem każdej kobiety. A nawet facetów. Jego rodowód wywodzi się oczywiście ze strojów... wojskowych. A dokładniej uniformów skoczków spadochronowych. Dzisiaj noszą je również mechanicy, kierowcy rajdowi i... fashionistki na całym świecie.

Kombinezony nosimy zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. W sklepach, jak i na pokazach mody jednoczęściowe stroje znajdziecie w najróżniejszych opcjach. Czarny kombinezon czy elegancki kombinezon sprawdzi się na wyjątkowe okazje. Krótkie modele doskonale sprawdzą się podczas wakacji, podobnie jak te w motywy florystyczne. Cenowo kombinezony startują od ok 59 złotych, do nawet kilku tysięcy.

Kombinezon na 3 sposoby - jak go stylizować?

1. czarny kombinezon Patrizia Aryton, ok. 249 zł, 2. kombinezon w kratkę Solar, ok. 349 zł, 3. dżinsowy kombinezon Halens.pl, ok. 329 zł, 4. kombinezon H&M, ok. 199 zł - kolaż Polki.pl

Kombinezon damski - jak nosić?

W sieciówkach znajdziecie stylowe kombinezony w klasycznych formach, ale i te z ozdobnikami. Wiązane kokardy, ozdobne suwaki, falbanki i koronki to tylko niektóre z dostępnych wariantów. Kombinezony noszą również gwiazdy, które rozkochały się w tym kroju już kilka lat temu.

Pojedynek gwiazd - czarny kombinezon Śródka vs Halejcio

Kombinezon świetnie wyglądać będzie ze szpilkami. Ten wariant pasować będzie na wieczorną imprezę lub randkę. Zaś z balerinami lub sandałkami na co dzień. Można go również stylizować ze skórzanymi kozakami. Ta opcja najbardziej zbliżona będzie do mody lat 70. Podobnie, jak sportowe modele w stylu Martyny Wojciechowskiej. Ona uwielbia tę część garderoby i łączy ją ze sneakersami na koturnie i okularami aviator.

Kombinezon to jedna z najłatwiejszych stylizacji, która można ograć w zależności od dodatków na milion sposób. Dobrze dobrany kombinezon w połączeniu z sandałkami na szpilce to najlepsze rozwiązanie na wieczorne wyjście. Zaś baletki + shopper bag stworzą nonszalancki miejski look.

- Sylwia Brzezińska, stylistka gwiazd

Jak gwiazdy stylizują kombinezony?

Od lewej: Paulina Drażba, Emma Stone, Natalia Siwiec, Martyna Wojciechowska - fot. ONS.pl

Edyta Górniak w modnym kombinezonie - jak wypadła?

Gwiazdy, jak już wcześniej wspomniałyśmy uwielbiają kombinezony. Oprócz klasycznych modeli na czerwone dywany noszą również ekstrawaganckie opcje - tylko dla odważnych. Ponadto widać, że Emma Stone wie co jest aktualnie modne. Kombinezon o długości nogawki do połowy łydki będzie największym hitem wiosny i lata 2017. Mimo, że optycznie skraca nogi, to w połączeniu ze szpilkami stworzy niesamowity efekt. Prawdziwe fashionistki na pewno pokochają ten krój. Oprócz tego modne będą modele cargo, czyli mocno inspirowane klasycznymi kombinezonami roboczymi. Jakieś chętne?

Te modele i wiele więcej znajdziecie w naszej galerii.