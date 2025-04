Jeszcze jakiś czas temu nie myślałyśmy, że będziemy, nawet na co dzień, nosić koszulki z nadrukami. Dlatego chyba nikogo nie może dziwić, że aktualnie, niezależnie od wieku i płci - wszyscy noszą kolorowe skarpety. Im bardziej odjechane tym lepiej. Należycie do tej grupy?

Kolorowe skarpety hitem sezonu - Gdzie je kupisz?

Coraz więcej sklepów do swojej oferty włącza skarpety w zabawne wzory. Niedawno na taką ekstrawagancję pozwalali sobie jedynie faceci nosząc je do garniturów. Teraz i kobiety zamiast klasyki stawiają na szaleństwo.

1. skarpetki w serduszka H&M, ok. 19 zł, 2. zestaw skarpet Aloha From Deer, ok. 19 zł (wyprzedaż), 3. skarpety we flamingi Calzedonia, ok. 20 zł, 4. różowe skarpety Local Heroes, ok. 25 zł, 5. kolorowe skarpety Medicine, ok. 29 zł - kolaż Polki.pl

Powstało wiele marek, które pięknie zapełniły tę niszę. Jednak konkurencja nie śpi i także sieciówki postanowiły zrobić coś w tej sprawie. Aktualnie w sklepach znajdziecie mnóstwo opcji. Zarówno tych zabawnych, jak i bardziej zachowawczych.

Gwiazdy kolorowe skarpetki noszą zarówno do dżinsów, jak i do szortów czy eleganckich sukienek. Czyżby era krótkich "stópek" właśnie się skończyła? Co wy na to?

Od lewej: Cara Delevingne, Ava Eliza Phellippe, Willow Smith, Cara Santana - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl