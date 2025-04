...modele wykonane z kolorowej skóry i zamszu. Wiemy, że to może być spore zaskoczenie dla wszystkich wielbicielek tego klasycznego elementu garderoby, ale domy mody, projektanci i znane sieciówki coraz odważniej sięgają po intensywne kolory. Może dacie się namówić na modowe szaleństwo?

Kolorowe ramoneski na wiosnę i lato 2018

W sklepach znajdziecie modeli w intensywnych kolorach. Same musicie zdecydować, który wybierzecie. Jeżeli chcecie zaszaleć, zdecydujcie się na fioletową lub żółtą - to najmodniejsze kolory sezonu wiosna-lato 2018.

A może do tej pory jedynym słusznym kolorem był dla was czarny i dopiero zaczynacie swoją przygodę z innymi barwami? Proponujemy zacząć od delikatnych pasteli (pudrowy róż lub błękit), butelkowej zieleni lub bordowego.

Uwaga! Proponujemy wybrać klasyczny krój, bo w połączeniu z intensywnym kolorem może wyglądać tandetnie.

Jak stylizować kolorową ramoneskę?

Ramoneska to bardzo wdzięczny element garderoby, który można stylizować na wiele sposobów. Możecie nosić ją do casualowych i eleganckich stylizacji. Ramoneska będzie pasowała do dżinsów, ołówkowej spódnicy i wieczorowej sukienki.

Nie sugerujcie się jedynie tym, co widzicie na wybiegach i w magazynach o modzie. Kolorową ramoneskę noście, jak chcecie. Jeżeli macie ochotę nosić ją do sukienki w kwiaty? Tak zróbcie! A może macie ochotę nosić ją ze spodniami typu cullotes. Też super! Bawcie się modą i nie bójcie się eksperymentów.

