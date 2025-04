W H&M już jest nowa kolekcja na jesień 2019! Szwedzka sieciówka przygotowała na nowy sezon całe rzeczy, zgodnych z najnowszymi trendami. Planujesz odświeżyć garderobę na nowy sezon? Radzimy, na co warto zwrócić uwagę w czasie zakupów.

Najmodniejsze ubrania i dodatki z H&M na jesień 2019

Shopping na jesień należy rozpocząć od zakupu okrycia. W tym sezonie na topie będzie sztuczne futro. Nasz typ to kurtka futerko, która idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy.

Co dobrać do niej? Najlepiej efektowne kowbojki. To fason butów, który znów wraca do łaska. Już noszą go influencerki i gwiazdy. Pasuje do minispódniczek i spodni typu rurki.

Do modnych butów dołóż stylową nerkę. Torebki na biodra to nowoczesny, młodzieżowy dodatek, który z powodzeniem można nosić na wiele okazji. Doskonale pasuje do estetyki lat 80. i 90. Stworzy idealny look z t-shirtem z modnym nadrukiem w stylu Anny Lewandowskiej.

Kupując dodatki, warto zwrócić uwagę na ozdoby do włosów. Absolutny must have to ozdobne wsuwki i spinki. Powinny być okazałe, niemal barokowe. Na topie są te z syntetycznymi kamieniami i perełkami. Noszą je wszystkie blogerki i influencerki!

Na następnych stronach znajdziesz 10 hitów z nowej kolekcji H&M!

